Mondial féminin de handball: les quatre sélections africaines toujours sans victoire

Photo prise lors du match Hongrie-Slovaquie, lors du Mondial féminin de handball, le 2 décembre 2021 à Lliria, en Espagne. (image d'illustration) MTVA - Media Service Support and Asset Management Fund

Texte par : RFI Suivre

Le 25e Championnat du monde féminin de handball, qui se tient en Espagne du 1er au 19 décembre 2021, commence dans la douleur pour les quatre sélections africaines engagées. Après les défaites jeudi du Congo contre la Corée su Sud (37-23, groupe F) et de la Tunisie contre le Danemark (34-16, groupe F), puis celles de vendredi de l'Angola contre les championnes olympiques françaises (30-20, groupe A) et du Cameroun contre la sélection russe (40-18, groupe B), la Tunisie s'est inclinée ce samedi 4 décembre de peu contre la Corée du Sud (31-29, groupe F), tandis que le Congo a subi la loi du Danemark (33-18, groupe F). Dimanche 5 décembre, les Angolais défient le Monténégro et les Camerounaises se mesureront aux Serbes.