Karichma Ekoh, l'indomptable lionne camerounaise du handball féminin

Vice-championne d’Afrique de handball avec le Cameroun, l’ambitieuse arrière de 23 ans, récente recrue de Fleury, en France, vit un Mondial féminin compliqué et pas à la hauteur de ses attentes. Portrait d’une joueuse qui vise haut et parle sans détour.

De notre envoyé spécial en Espagne,

« J’ai honte ». Pas plus que d’habitude, Karichma Ekoh ne mettra sa langue dans sa poche pour résumer son séjour à Lliria, près de Valence (Espagne), où le Cameroun tente de faire bonne figure dans les championnats du monde de handball féminin, sans succès jusqu’à présent.

Balayées par la Russie (40-18) et écrasées par la Serbie (43-18) lors des deux premiers matches du tour préliminaire, les vice-championnes d’Afrique galèrent dans un Mondial où l’arrière du Fleury Loiret Handball, dans la région d’Orléans, tente de maintenir l’équipe à flot (11 buts sur les deux rencontres). Mais les écarts au score étaient assez prévisibles vu l’absence de vision tactique.

« La stratégie de jeu et la vidéo devaient être le domaine des spécialistes brésiliens avec qui on a travaillé durant la CAN, et c’est grâce à eux qu’on s’est qualifiées, explique la joueuse de 23 ans. Mais ils n’ont pas été reconduits. Aujourd’hui, on paye les pots cassés. »

Et Karichma Ekoh d’égratigner les autorités sportives sur la préparation globale bien légère de ce Mondial, qu’elle a préféré rejoindre par ses propres moyens sans participer au regroupement de Yaoundé : « La fédération camerounaise a reçu 15 000 euros de la Confédération africaine pour notre médaille d’argent à la CAN. Comment cet argent a-t-il été géré ? Au lieu de faire un stage en France ou en Espagne pour s’adapter au climat, les filles sont restées un mois et demi en Afrique avec seulement quinze jours de handball et un seul match contre des garçons sur un terrain en béton. »

De Nantes à Fleury

Finalement, son vrai plaisir en cette fin d’année est sans doute d’avoir retrouvé début novembre les parquets de Ligue Butagaz Énergie (le Championnat de France de D1) après plus d’un an passé dans l’antichambre de l’élite, à Celles-sur-Belle, un club des Deux-Sèvres. Karichma Ekoh y a brillé, mais ne s’y sentait plus forcément à sa place.

La deuxième division allait pourtant demeurer son quotidien cette saison, cette fois à la Stella Saint-Maur, si Fleury, au plus mal depuis le début de la saison (lanterne rouge avec aucune victoire en neuf matches) et plombé par les absences de longue durée, n’avait pas vu en elle et sa polyvalence sur la base arrière un bon joker médical. Une opportunité immanquable.

J’avais fait beaucoup pour les autres et j’avais juste envie de penser à ce qui était bon pour moi, intégrer un club de D1 et jouer la Ligue des Champions à terme, explique-t-elle. Si j’étais restée en D2, ça aurait été compliqué de rebondir. La Stella Saint-Maur a toujours été bienveillante sur le plan humain et en accord avec mes objectifs.

Avoir été recrutée par Fleury n’est d’ailleurs pas une surprise totale. Le club et la joueuse étaient restés en contact régulier depuis qu’elle avait failli faire son apprentissage au centre de formation. C’est finalement à celui de Nantes qu’elle fera ses gammes, jusqu’à passer professionnelle avec le NAHB, devenu les « Neptunes », en février 2018. Mais alors que le contrat de confiance était paraphé pour cinq ans, il est rompu en novembre 2019 lorsqu’une blessure l’éloigne des terrains et des plans de l’entraîneur danois Allan Heine. Elle tente de rebondir à Besançon, mais la crise sanitaire qui fragilise l’économie des clubs féminins met un terme à son séjour dans le Doubs.

Ce dernier s’annonçait pourtant prometteur. « Le projet était impeccable, dit-elle. J’ai pu leur montrer que j’étais une bosseuse et pas une fille caractérielle comme on me considérait parfois. Malheureusement, le coronavirus a écourté la saison. Le jour de la signature de ma prolongation, ils ont décidé de ne plus me garder. »

Privée de club du jour au lendemain, elle n’hésite pas à prendre la main tendue par Celles-sur-Belle qui lui offre enfin une occasion de se relancer, avec à la clé le titre de championne de France 2021 de D2, agrémenté du statut de meilleure joueuse de la saison.

Le Cameroun « sur un coup de tête »

La carrière de Karichma Ekoh en sélection aurait également pu être plus rectiligne. D’abord en équipe de France jeunes, elle démarre sur de bonnes bases : championne d’Europe des moins de 19 ans en 2017, puis 7e lors du Mondial 2018 de la catégorie, elle se voit bien chez les Bleues comme aujourd’hui Méline Nocandy, ou Orlane Ahanda.

Ces sélections ont été l’une de mes plus belles expériences. Elles m’ont permis de stabiliser mon jeu, gérer les temps forts et les temps faibles d’un match et avoir de l’humilité en toutes circonstances. »

Mais ces derniers temps, son nom n’apparaissait plus sur une convocation pour l’équipe A. Un mystère qui finira par engendrer de la frustration et changer la donne. « J’ai perdu confiance et j’ai été touchée dans mon estime. J’avoue que je n’ai pas su être patiente et que ma décision de rejoindre la sélection du Cameroun s’est faite sur un coup de tête. Je ne me voyais pas aller en équipe de France à seulement 27 ou 28 ans. »

La fédération camerounaise, elle, avait approché Karichma Ekoh dès ses 16 ans lorsqu’elle mûrissait à Aulnay-sous-Bois (Nationale 1, la 3e division). En disant finalement oui, elle ne s’imaginait pas encore combien une CAN pouvait être une expérience particulière, a fortiori en temps de Covid-19 : « Honnêtement, c’est la pire compétition que j’ai pu faire en termes d’organisation, lâche-t-elle sans détours. Pendant la compétition, je suis tombée malade, ça m’a traumatisée. »

Au point de ne pas retenter l’aventure lors de la prochaine édition prévue au Sénégal en décembre 2022 ? En tout cas, elle ne cache pas que ses ambitions prioritaires sont plus personnelles et que ses prestations au Mondial auront su attiser la curiosité de clubs cotés qui satisferont un jour son rêve, rejoindre le club hongrois de Györ, quintuple champion d’Europe, et sa galaxie de stars. « Mais avant, j’aimerais connaître la culture du championnat allemand en matière de rigueur et d’hygiène de vie », précise Karichma Ekoh.

Et si le destin ne lui permet pas de suivre un tel parcours, elle pourra toujours s’épanouir dans sa carrière parallèle naissante d’entrepreneuse, importatrice de vernis naturel du village familial au Cameroun. Une autre façon de relier sa vie à ses origines.

