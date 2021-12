Ligue des champions: l’AC Milan et Zlatan Ibrahimovic à l’assaut de Liverpool

Zlatan Ibrahimovic, meilleur buteur de l'histoire de la Suède, vit ses dernières années au plus haut niveau. Revenu à l'AC Milan, Ibrahimovic a aidé son club à retrouver la Ligue des champions. Mardi 7 décembre, il devra être impérial pour espérer voir les huitièmes de finale.

Avec un succès arraché en fin de match chez l'Atlético (1-0) lors de la 5e journée, l'AC Milan peut encore rêver d'une qualification au prochain tour. Mais Zlatan Ibrahimovic et les siens doivent absolument dominer le Liverpool de Mané et Salah, déjà qualifié (1er, 15 pts), et espérer que le FC Porto (2e, 5 pts) ne battra pas l'Atlético (4e, 4 pts) lors de cette dernière journée. En cas d'égalité de points entre Milan et l'Atlético, si les deux équipes gagnent, la deuxième place sera attribuée à la différence de buts générale (actuellement favorable aux Italiens), puisqu'ils sont à égalité dans leurs confrontations directes (2-2 au total).

Décrocher les huitièmes, voire même la Ligue Europa en finissant troisième, aurait des allures de jolie « remontada » pour les Milanais, tombés dans un groupe très relevé pour leur retour en C1 après sept ans d'absence. Le challenge sera compliqué tant Liverpool fait figure d’épouvantail avec cinq victoires en cinq matches et quinze buts marqués.

Encore l’heure Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic, 40 ans, porte les espoirs de l’AC Milan, revenu au premier plan, leader de Série A depuis ce week-end. Le géant suédois est resté sur le banc samedi contre la Salernitana (2-0), pour mieux se préparer pour ce sommet qui va réunir sur la pelouse de San Siro deux clubs comptant pas moins de 13 Ligues des champions (7 pour Milan, 6 pour Liverpool). A l'occasion de son 150e match européen en club, le Suédois espère ouvrir enfin son compteur en C1 cette saison, dans cette compétition où il n'a plus marqué depuis avril 2016 avec le Paris SG contre Manchester City (2-2, en quart de finale aller). Un but ferait de lui le joueur le plus âgé ayant marqué dans la plus prestigieuse compétition de clubs. Au match aller, Milan, privé de Zlatan Ibrahimovic, blessé, avait bousculé l'équipe de Jürgen Klopp avant de s'incliner 3-2.

Dans un entretien donné à la chaîne Rai, Zlatan Ibrahimovic a réitéré sa volonté de prolonger son contrat, qui court jusqu’en juin prochain. « J’ai mis la pression sur Milan, j’espère y continuer à vie. Je veux gagner un autre Scudetto. Je veux jouer le plus possible pour ne pas avoir le regret d’avoir pu continuer. Je ne sais pas ce que sera mon avenir après le football, c’est pourquoi j’ai un peu peur d’arrêter », dit-il. De retour à San Siro depuis janvier 2020, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a marqué 6 buts en 12 matches toutes compétitions confondues cette saison.

