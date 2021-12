Paris 2024: un salon 100% dédié au recrutement des personnes en situation de handicap

Le drapeau olympique devant l'Hotel de ville à Paris. © REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

Paris 2024 organise un salon 100% dédié au recrutement des personnes en situation de handicap qui se déroulera du 8 au 10 décembre 2021. Cet événement prendra la forme d’un salon virtuel où les entretiens se réaliseront par appel ou tchat. Les personnes en situation de handicap pourront prétendre à 70 postes dans le sport, mais aussi dans la communication, l’informatique, l’aménagement des sites ou la gestion. Les candidats ont jusqu’au mardi 7 décembre pour s’inscrire sur le site paris2024.hello-handicap.fr. La structure dont le siège est à Saint-Denis comprend 600 collaborateurs actuellement. Le chiffre devrait atteindre les 4000 avant l’ouverture des Jeux. « Les personnes en situation de handicap ne nous ont pas forcément identifiés comme des employeurs alors que notre ambition est de leur donner une large place. Nous aimerions qu’elles se reconnaissent chez nous, nous leur tendons les bras » explique Chantal Lasnier, responsable Talents et Diversité au sein du comité d’organisation. « En tant qu’organisateur des Jeux Paralympiques de Paris 2024, nous avons la responsabilité de promouvoir une société plus inclusive : elle passe par la diversité de nos recrutements. J’ai la conviction que la diversité est synonyme de performance et de créativité pour organiser des Jeux qui seront à la fois spectaculaires, inclusifs et engagés », écrit dans un communiqué, le président du COJO, Tony Estanguet.