Foot: l’AC Milan quitte la Ligue des champions, l'Atlético Madrid passe en huitièmes de finale

L'attaquant suédois de l'AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, lors du match à domicile contre Liverpool, comptant pour la 6e journée du groupe B de la Ligue des Champions, le 7 décembre 2021 MIGUEL MEDINA AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Battus par Liverpool 2-1, les Milanais ont terminé derniers de leur poule avec 4 points et quittent les compétitions européennes pour cette saison 2021-2022. D’un plat du pied, l’Égyptien Mohamed Salah a remis Liverpool à égalité en marquant lors de la première période son 35e but en C1 depuis le début de sa carrière et son septième cette saison (36e). Face à l’AC Milan, Liverpool était mené après l’ouverture du score de Tomori (29e). Les hommes de Jürgen Klopp ont encore montré qu'ils étaient au-dessus du lot. Dans l'autre rencontre du groupe B, l'Atlético Madrid s'est qualifié pour les huitièmes de finale en battant Porto (3-1), qui est reversé en barrage de Ligue Europa. Dans un match très tendu en deuxième période, qui s'est terminé à dix contre dix, l'Atlético s'est imposé grâce à Antoine Griezmann, buteur sur corner (56e), puis passeur pour Angel Correa (90e), et Rodrigo De Paul (90e+2). Les Milanais vont pouvoir maintenant se consacrer à la Serie A, où ils sont en tête.