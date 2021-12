Le Royaume-Uni annonce à son tour un « boycott diplomatique » des JO d’hiver de Pékin

Le Premier ministre britannique Boris Johnson. Daniel LEAL AFP/File

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé mercredi 8 décembre à son tour un « boycott diplomatique » des Jeux olympiques d'hiver de Pékin, auxquels « aucun ministre » de son gouvernement ne prévoit de se rendre. Les États-Unis et l'Australie ont déjà annoncé en début de semaine une mesure similaire pour ces Jeux qui commenceront le 4 février. Devant les députés, le chef du gouvernement conservateur a souligné que Londres soulevait régulièrement auprès de Pékin la question du respect des droits humains par le régime chinois, en particulier le traitement infligé à la minorité musulmane ouïghoure. Selon des organisations de défense des droits humains, au moins un million de Ouïghours et d'autres minorités turcophones, principalement musulmanes, sont incarcérés dans des camps au Xinjiang. La Chine est accusée d'y stériliser de force les femmes et d'imposer un travail forcé. Pékin affirme que les camps sont en fait des centres de formation professionnelle destinés à éloigner leurs pensionnaires de la radicalisation.