Ligue des champions: élimination historique du Barça, balayé à Munich

Texte par : RFI Suivre

La mission était impossible : le FC Barcelone a encore été balayé 3-0 par le Bayern à Munich mercredi 8 décembre pour la dernière journée de la Ligue des champions, et se retrouve éliminé dès la phase de groupes de C1 pour la première fois depuis 20 ans. Les Catalans voulaient « écrire l'histoire » et arracher leur ticket pour les 8es de finale sur le terrain de l'ogre munichois, qui ne s'est plus incliné chez lui en phase de groupes de C1 depuis huit ans, mais la marche était trop haute. Ils devront donc continuer leur parcours continental en Ligue Europa, qu'ils rejoindront en 16es de finale.