Ligue des champions: la Juventus prend la première place du groupe H à Chelsea

L'attaquant de la Juventus Turin Moise Kean, félicité par Federico Bernardesshi (g) et l'Argentin Paulo Dybala, après avoir ouvert le score à domicile face à Malmö, lors de la 6e journée du groupe H de la Ligue des Champions, le 8 décembre 2021 Marco BERTORELLO AFP

Texte par : RFI Suivre

La Juventus a terminé in extremis en tête de son groupe de Ligue des champions grâce à sa victoire sans histoire contre Malmö (1-0), mercredi 8 décembre à Turin, mais aussi le nul surprise concédé par Chelsea à Saint-Pétersbourg (3-3). C'est juste après le coup de sifflet final, alors qu'ils saluaient leurs supporters après cette cinquième victoire en six matches, grâce à un but de Moise Kean, que les Bianconeri ont appris l'égalisation du Zénit dans le temps additionnel. Ainsi, malgré la lourde défaite chez les Blues (4-0) lors de la cinquième journée de la phase de groupe, la « Vieille dame » peut espérer un adversaire moins coriace en huitièmes de finale, stade de la compétition où elle s'est arrêtée ces deux dernières saisons.