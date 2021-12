«Ne t'arrête pas de courir», le récit de Toumany Coulibaly, coureur et voleur à la fois

Voleur, menteur, manipulateur, mais surtout athlète surdoué. Qui est donc Toumany Coulibaly, champion du tour de piste ? Dans Ne t'arrête pas de courir, Mathieu Palain dresse le portrait d’un gamin né en banlieue, de parents maliens, qui va détruire son enfance, son adolescence, et le début de sa vie d’adulte. Un récit prenant, récompensé notamment par le prix Interallié.

Publicité Lire la suite

« Je suis insaisissable. Derrière mon sourire, et mes attitudes gentilles, il ne faut surtout pas qu’on gratte le vernis parce que je crois que je suis un monstre sans cœur. […] Qui suis-je ? je ne sais pas trop, à part que je suis un voleur avec des pulsions incontrôlables ».

Lui, c’est Toumany Coulibaly, devenu champion de France du 400m en salle en 2015, sans effort apparent, comme un surdoué. Sous la plume de Mathieu Palain, on découvre une existence trouble.

« On a parlé à cœur ouvert »

L’auteur lit la vie tumultueuse de Toumany Coulibaly dans la presse. Il lui écrit : « Je ne suis pas un psychologue, mais je pense que je comprends ». Ils sont de la même année, de la même banlieue. Un an plus tard, l’athlète répond et s'ensuivent deux années de rencontres au parloir de la prison. Alors commence un face-à-face où les deux hommes vont vite se lier d’amitié.

« Quand je suis allé le voir pour la première fois, je ne me suis pas dit : "Je ne suis pas là pour écrire un livre ou un article". On a parlé à cœur ouvert, il n’y avait aucun enjeu. J’étais juste curieux de son histoire. Et lui, je crois qu’il voulait se livrer à quelqu’un », explique Mathieu Palain. « Au début, j’étais un journaliste qui venait tous les mercredis pour soutenir un mec, sans en parler autour de moi. J’étais un soutien qui voulait cerner cette personnalité », ajoute l'auteur, qui se rêvait en footballeur professionnel.

Ils se voient chaque mercredi pendant deux ans. Tout est mis sur la table : son séjour au Mali pendant quatre années, ses enfants, sa femme, ses histoires de cœur, sa relation compliquée avec la famille, la prison et cette pulsion qui lui fait faire n’importe quoi. Pour saisir cette personnalité troublante, Mathieu Palain va aussi interroger son entourage. Une enquête au long cours, qui peut ressembler à un autoportrait, sans la case délinquance. Il transforme un sujet d'actualité en roman, avec des témoignages personnels. Car au bout de deux années, la prison se rend compte que Mathieu Palain est journaliste. Il ne peut plus visiter Toumany Coulibaly. Il vit la situation comme une « injustice » et décide d’en faire un livre.

Mathieu Palain, Ne t’arrête pas de courir © L'iconoclaste

Un portrait qui aborde la complexité de la vie

L’écrivain journaliste débute alors un ouvrage saisissant, à force de discussions avec cet homme à la jeunesse cabossée, qui avoue avoir commis son premier vol à l’âge de six ans, à l’école. Mathieu Palain retrace le parcours depuis l’enfance de ce « champion schizophrène » pour essayer d’entrouvrir « l’énigme Coulibaly », ce petit voleur récidiviste aux 17 frères et sœurs.

Le portrait de Toumany Coulibaly aborde la complexité de la vie. Les parcours cabossés, la cruauté du sport de haut niveau. Au fil des pages, on est ému, parfois agacé. Mais surtout, on voudrait voir Toumany Coulibaly relever la tête, reprendre en main le cours de son existence. « Je voulais qu’il change. Qu’il s’en sorte. Qu’il arrête de voler et qu’il devienne champion olympique du 400 mètres. Je rêvais. Je refusais de voir une réalité que pourtant il ne me cachait pas », écrit Mathieu Palain qui a du mal à comprendre comment Toumany Coulibaly a « gâché son talent pour des conneries ». La dernière vraie course de Toumany Coulibaly remonte au 13 juillet 2016. Malgré la victoire, elle se soldera par une non-sélection pour les JO de Rio 2016. L’homme est abattu.

Toumany Coulibaly et Mathieu Palain. © L'Iconoclaste

Une réflexion sur l’enfermement

« Dans ce livre, j’essaie de répondre à la question qui me préoccupe depuis longtemps : pourquoi certains s’en sortent et d’autres pas », a expliqué Mathieu Palain au moment de recevoir le prix Interallié. Toumany Coulibaly était le cinquième des dix-huit enfants. « Mon père m'a pris trois fois dans ses bras », avance-t-il. La psy pénitentiaire dira : « Il n'a pas été regardé ».

« Plus personne ne pense à moi, dit-il à Mathieu Palain, c'est pour ça que quand je vais sortir, je ne vais pas le crier sur les toits, je ne ferai pas le beau sur Instagram. Non. Mon plan, c'est de sortir discrètement et de me tenir prêt pour 2024. Les Jeux Olympiques. » Toumany Coulibaly, désormais libre, veut pourtant s'occuper de sa famille avant tout.

Ne t'arrête pas de courir, dépasse le personnage de Toumany Coulibaly pour une réflexion sur la prison, l’enfermement. Dans ce récit, Mathieu Palain tente de comprendre pourquoi le milieu carcéral et les taulards l’émeuvent autant. Une obsession. « Il ne faut jamais s’arrêter de courir. C’est au bout du chemin qu’on trouve la liberté », écrit Mathieu Palain qui a souvent mené des enquêtes dans les établissements pénitentiaires.

Mathieu Palain, Ne t’arrête pas de courir, L’Iconoclaste, 464 pp., 19 €

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne