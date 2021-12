Ligue des champions: les retrouvailles de Messi et Ronaldo en huitièmes

La star du PSG Lionel Messi célèbre son 2e but personnel contre Bruges en Ligue des champions au Parc des Princes, le 7 décembre 2021

Le Paris SG affrontera Manchester United en huitièmes de finale de la Ligue des champions. L'autre club français, Lille, devra affronter le champion d'Europ en titre, Chelsea.

Le Paris SG affrontera Manchester United en huitièmes de finale de la Ligue des champions, avec un duel de stars entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, les deux joueurs les plus sacrés au Ballon d'Or, selon le tirage au sort effectué lundi 13 décembre à Nyon en Suisse. Les Parisiens, deuxièmes de leur groupe de qualification, étaient quasiment assurés de tomber sur un cador européen. Ils recevront les Mancuniens pour le match aller en février, avant de se rendre en Angleterre au match retour en mars.

Les fans étaient jusque-là habitués à Messi et Ronaldo se retrouver en Liga lors des classico entre le Barça et le Real. Mais les deux joueurs ne sont plus dans le championnat espagnol. Les Mancuniens avaient été les bourreaux des Parisiens lors des huitièmes de finale 2019. Il s'agira aussi des retrouvailles d'Edinson Cavani avec le Parc des princes, où il est adulé.

L’autre club français, Lille, aussi invité en huitièmes de finale, aura fort à faire après avoir hérité de Chelsea, tenant du titre. Le champion de France, qui retrouve le top 16 européen quinze ans après une première participation en 2007, ira à Stamford Bridge à l'aller avant de recevoir l'équipe de Thomas Tuchel au stade Pierre-Mauroy. Après l'exploit d'avoir terminé en tête de groupe, le Losc n'a pas évité un des plus grands noms du continent. Lille devra réaliser un autre exploit pour voir les quarts de finale.

Programme des huitièmes de finale de la Ligue des champions :

Benfica (Por) - Real Madrid (Esp)

Villarreal (Esp) - Manchester City (Ang)

Atlético Madrid (Esp) - Bayern Munich (All)

Salzbourg (Aut) - Liverpool (Ang)

Inter (Ita) - Ajax (PB)

Sporting (Por) - Juventus (Ita)

Chelsea (Ang) - Lille (Fra)

PSG (Fra) - Manchester United (Angl)

