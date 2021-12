Paris 2024: Fabien Canu, nouveau gardien du temple de l’Insep

Double champion du monde de judo, Fabien Canu a été nommé à la tête de l’Institut national du sport (Insep) en septembre dernier. Durant son mandat, il aura notamment à gérer les Jeux de Paris 2024. L’ancien inspecteur général de la Jeunesse et des Sports voudrait en faire la maison de tous les sportifs de haut niveau français à l’occasion de Paris 2024.

Publicité Lire la suite

« Je crois que je ne suis jamais resté plus de huit jours sans faire de sport ». Sourire d’un homme heureux, pour qui l'activité physique est une passion de jeunesse qui a jalonné son existence. Fabien Canu, double champion du monde de judo, a été nommé à la tête de l’Institut national du sport en septembre dernier. L'ancien leader de l'équipe de France de judo avait 18 ans quand il a franchi, pour la première fois, les portes de l’Insep, qui se déploie désormais sur 28 hectares du côté du bois de Vincennes en banlieue parisienne.

À 61 ans, l'ancien responsable de la préparation olympique (2006-2009) a donc fait son retour sur le beau site de l'Insep, où des jeunes pousses rêvent de briller lors des Jeux olympiques de 2024 à Paris. Il faut dire que l’homme connaît son sujet par cœur. Il est capable de vous citer les noms encore inconnus du grand public de ceux qui pourraient se retrouver sur les podiums de Paris 2024.

« En 2024, on peut viser la cinquième place au rang des nations »

« Je consacre mes week-ends aux retransmissions sportives. Je coche le programme et je me cale devant ma télé », dit-il. Au grand désespoir de son épouse, professeur d'éducation physique et sportive. Mais celui qui vient de s’avaler une salade en guise de déjeuner par manque de temps continue la pratique sportive. Pas le judo, « trop dangereux » à son âge. Plutôt le cyclisme. Sa silhouette svelte confirme qu’il n’est pas uniquement adepte du canapé dominical.

Soixante et onze pour cent des médaillés français aux Jeux de Tokyo l’été dernier ont bénéficié des services de l’Insep. Florian Rousseau, Teddy Riner, Muriel Hurtis, Amélie Mauresmo, Tony Parker, ou encore Brahim Asloum sont passés par là. Et l’ancien directeur technique national de la Fédération de judo veut en faire la maison de tous les sportifs français d’ici 2024, dans la mesure du possible. Il recevra en début d’année prochaine tous les présidents de fédérations pour, dans un premier temps, estimer les besoins et mettre en place « une feuille de route ». « On ne fera pas 80 médailles, mais on peut viser la cinquième place au rang des nations si on ramène plus de médailles d’or qu’à Tokyo (10 au total) », espère celui qui a travaillé comme conseiller spécial de David Douillet au ministère des Sports et qui connaît bien les rouages des cabinets ministériels.

Une ambiance village olympique au sein de l'Insep en 2024

« Si l’Agence nationale du sport a la stratégie en ce qui concerne Paris 2024, l’Insep a un rôle à jouer », précise-t-il. « Je voudrais savoir ce que les fédérations souhaitent avant et pendant les jeux. Il faudra rentrer dans le détail dans les trois prochains mois. Les jours sont comptés. J’attends savoir ce dont ils ont besoin en termes d’accompagnement. Tout cela va devoir se préparer le plus vite possible. Je sais que le chantier est vaste, mais c'est pour cette raison que j’étais candidat », précise Fabien Canu. Populaire dans le mouvement sportif, il esquisse son projet avec humilité. Il connaît trop bien les aléas du sport de haut niveau.

L’Insep, qui propose sport et formation, rassemble des équipements sportifs spécifiques, des infrastructures médicales et de récupération. Sans compter l’hébergement et la restauration. On y parle Data, diététiques, et on peut faire un scanner, une IRM ou un test d’effort. L’Insep possède deux laboratoires de recherche, un département médical avec 80 personnes, et surtout la possibilité pour 26 disciplines sportives de s’entraîner chaque jour. Cet établissement public que beaucoup de pays dans le monde nous envient accompagne également les sportifs dans leur formation et leur reconversion professionnelle. D’ailleurs, on peut y croiser assez souvent des délégations étrangères en quête de performances et de savoir-faire.

« Il faut que l’Insep soit visible de tous avant les Jeux, argue-t-il. Je veux créer une ambiance village olympique et paralympique, avec des sportifs qui se sentent soutenus. Je veux faire venir des anciens athlètes pour créer une émulation avec des rencontres. En 2024, les Jeux seront à la maison et l’Insep doit prendre sa part ».

Loin de rester assis, cloisonné dans son bureau avec ses dossiers, Fabien Canu va bien sûr prendre le temps d’aller au contact des athlètes et des entraîneurs. « Les médailles se gagnent principalement sur le terrain ».

En bref

Né à Saint-Valery-en-Caux, 61 ans

1987 : premier titre mondial

1989 : deuxième titre mondial à Belgrade

1992 : responsable du haut niveau à la Fédération française de judo

2006 : chargé de préparation Olympique et Paralympique

2009 : nommé inspecteur général de la Jeunesse et des Sports

2011 : conseiller spécial du ministre des Sports David Douillet

2021 : nommé à la direction de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (Insep)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne