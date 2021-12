Foot: en France un match sera «définitivement arrêté » en cas de blessure due à un projectile

Texte par : RFI Suivre

Un match de Ligue 1 ou de Ligue 2 sera « systématiquement et définitivement interrompu » lorsqu'un joueur ou un arbitre sera blessé par un projectile lancé depuis les tribunes, a annoncé jeudi 16 décembre le gouvernement à l'issue d'une réunion avec les représentants du football français. En cas d'incident dans un stade, une cellule de crise ne comprenant pas les présidents des clubs concernés devra se prononcer en 30 minutes maximum sur le sort de la rencontre, précise un communiqué signé des ministres Gérald Darmanin (Intérieur), Roxana Maracineanu (Sports) et Éric Dupond-Moretti (Justice). Le trio exécutif avait réuni jeudi matin le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Vincent Labrune, le patron de la Fédération Française de football (FFF), Noël le Graët, ainsi des représentants du corps arbitral, des représentants de clubs français et plusieurs préfets.