2021, une année de sports: le fabuleux retour de l'Italie

De l’année 2021, on retiendra que l’Italie est revenue au premier plan avec notamment la victoire de la Nazionale lors de l’Euro de football ou la victoire de Lamont Marcell Jacobs sur le 100 mètres aux Jeux olympiques de Tokyo.

L’Italie a jubilé après avoir remporté l’Euro de foot. Les hommes de Roberto Mancini ont redonné le sourire à un peuple qui avait payé très cher la crise du coronavirus. Dans les rues de la capitale italienne, encore exsangue de touristes, la population semblait enfin retrouver une vie presque normale au moment du coup d’envoi du premier match face à la Turquie, gagné par la Nazionale, qui ne s’était pas qualifiée pour la Coupe du monde 2018 en Russie et qui faisait son grand retour dans une compétition de haut niveau.

L’Euro débutait bien pour les Italiens. Au bout du chemin, les voilà qui soulevaient la Coupe d’Europe pour la première fois depuis 1968. « Après ce qui s'est passé dans le monde, notamment en Italie où nous avons été parmi les premiers à être touchés par le Covid, cela nous a fait plaisir d'apporter du bonheur et un peu de tranquillité aux gens », s'est réjoui cet automne Roberto Mancini.

Marcell Jacobs, champion olympique du 100 m à Tokyo. Jewel SAMAD AFP

Sous la chaleur, au Japon, dans un stade vide, l'inattendu remportait le 100 mètres olympique, avant de récidiver en relais 4x100m. Sacré en 9''80, Lamont Marcell Jacobs, qui a eu 27 ans le 26 septembre, n'était jamais passé sous les dix secondes avant cette saison. « Dans la vie, il y aura toujours quelqu'un qui n'a jamais rien prouvé, mais qui refusera de croire en la bonne foi de ceux qui ont réussi », dira le jeune homme, premier Européen champion olympique sur la ligne droite depuis le Britannique Linford Christie en 1992, face aux critiques et aux suspicions de dopage. Son compatriote Gianmarco Tamberi sera sacré, lui, à la hauteur. Lors de Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, ce fut un record pour les Azzurri (40 et 69 médailles).

Team Bahrain rider Sonny Colbrelli from Italy won Paris-Roubaix right at the line FRANCOIS LO PRESTI AFP

En octobre, sur son vélo crasseux, son visage plein de boue, après un sprint à trois dans le vélodrome roubaisien, Sonny Colbrelli décrochait son premier Monument, à 31 ans. L’Italien réalisait une course parfaite pour remporter un Paris-Roubaix cycliste dantesque, décalé à en fin de saison pour cause de pandémie de coronavirus. Dans son pays, Sonny Colbrelli a remporté le Giglio d'Oro, un trophée récompensant le meilleur coureur italien de la saison. Avant de remporter l’Enfer du Nord, il avait été sacré champion d’Europe et champion national.

Mais aussi un Italien (Matteo Berrettini) pour la première fois en finale de Wimbledon. Et l'Italie championne d'Europe en volley-ball (féminin et masculin), en softball et même en football américain ! En 2021, l’Italie a brillé.

