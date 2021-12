Martin Bakole: «Tony Yoka est un bon boxeur mais je suis meilleur que lui»

Martin Bakole affronte le Français Tony Yoka, le 15 janvier 2022 à Paris. Discret dans les médias, le boxeur congolais de 28 ans, 17e au classement BoxRec des poids lourds, explique à RFI en quoi ce combat est important dans sa carrière.

Publicité Lire la suite

C’est le plus grand défi de la carrière de Tony Yoka, champion olympique 2016 de boxe. Le 15 janvier 2022 à Paris, le Français va affronter Martin Bakole, qui remplace le Camerounais Carlos Takam blessé.

Bakole, 28 ans, en a vu d’autres, lui. En 17 combats pros (16 victoires, 1 défaite), celui qui vit et s’entraîne en Ecosse a déjà défié des boxeurs confirmés comme l’Américain Michael Hunter en 2018 ou le Russe Sergey Kuzmin en 2020. Et il a servi de sparring-partner à deux des stars de la discipline, le Britannique Anthony Joshua et l’Ukrainien Oleksandr Usyk.

« Tony Yoka est un bon boxeur mais je suis meilleur que lui, assure à rfi.fr le natif de Kananga (centre de la RDC). Je ne pense pas grand-chose à son sujet ». Son coach, Billy Nelson, a estimé que Yoka dispose d’une bonne technique mais boxe encore comme un amateur ? Bakole, lui, ne se risque pas sur ce terrain-là. « C’est l’opinion de mon coach, ça, évacue-t-il. Il a déjà 11 combats dont 9 KO. C’est un bon défi pour moi ».

Tout juste éprouve-t-il un peu de sympathie pour celui dont le père est un ancien boxeur congolais. « C’est mon frère, oui, et on se serrera la main à la fin du combat. Mais tout ce qui compte pour moi, c’est le combat », prévient Martin Bakole.

Reconnu mais pas toujours connu

Comme Tony Yoka, Martin Bakole peine à grimper dans la hiérarchie des poids lourds. Il est 17e au classement BoxRec, tandis que le tricolore est 19e. Les meilleurs de la catégorie ont tendance à esquiver ces deux-là. Car c’est sans doute trop risqué et pas encore assez rentable de les rencontrer.

« Chaque combat dans la vie compte beaucoup, estime Bakole. Celui-là est un vrai combat pour moi. Je n’ai pas arrêté d’interpeller les Tony Yoka, les Derek Chisora et même tous les boxeurs qui sont mieux classés que moi. Ce sera un bon combat pour Tony et moi ».

Il devrait en tout cas lui permettre de se tailler une réputation dans de nouvelles contrées. Car celui qui est le petit frère du champion du monde WBC des cruiserweight, Junior Makabu, a certes boxé en Afrique du Sud, en Belgique, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, en Pologne ou aux Emirats arabes unis. Mais il reste assez peu connu des fans du Noble art, en France. « ça ne me surprend pas, souligne-t-il, dans un mélange de français et d’anglais. Durant toute ma carrière, j’ai combattu à l’étranger. Il n’y avait pas de supporters pour me soutenir ».

En RDC, bien sûr, il a ses fans. Mais, visiblement, on ne les trouve pas dans les hautes sphères du pouvoir. « Depuis que j’ai commencé la boxe, je n’ai jamais eu un vrai soutien de la part de mon pays, notamment de la part du ministère des Sports, lâche Martin Bakole. Pas moi, en tout cas. Ils m’ont peut-être oublié »…

« Je serai champion du monde »

Pas grave. Le gaillard d’1 mètre 98 compte sur lui avant de compter sur l’appui de son pays pour briller. « Ça dépend de mon travail avant tout, et de mes qualités, lance-t-il. Je peux vous promettre en tout cas que je serai champion du monde ». Dès 2022 ? « J’en serais tellement heureux, s’enthousiasme-t-il. Je pense que cette année, je combattrai pour un titre mondial. C’est mon rêve en tout cas ». Une victoire face à Tony Yoka lui ouvrira sans doute déjà les portes du Top 15 mondial.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne