CAN 2021: pas de stage au Rwanda pour le Sénégal

Texte par : RFI Suivre

Le Sénégal n’ira pas au Rwanda pour son stage de préparation. Le pays a renoncé suite à la dérogation accordée par la FIFA et la CAF aux clubs européens. Ces derniers vont pouvoir conserver leurs internationaux africains jusqu’au 3 janvier. « La Fédération, informée de l’accord entre la FIFA et la CAF de laisser aux clubs européens en compétition la possibilité de disposer de leurs joueurs convoqués en équipe nationale en perspective de la CAN, a décidé de surseoir à ce stage compte tenu de cette nouvelle donne », peut-on lire dans un communiqué. Le Sénégal effectuera finalement sa première phase de préparation à domicile du 27 décembre au 4 janvier avant de partir au Cameroun.