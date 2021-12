Chine et Qatar, au centre du monde sportif en 2022

© KEVIN FRAYER / GETTY IMAGES ASIAPAC / via AFP

Le premier grand rendez-vous sportif de 2022 se déroule en Chine avec les Jeux olympiques d’hiver à Pékin, du 4 au 20 février. En fin d’année, le Qatar accueillera la première Coupe du monde de football organisée au Moyen-Orient.

Publicité Lire la suite

L'élite mondiale des sports d'hiver se retrouve aux Jeux olympiques de Pékin, pour un rendez-vous sous tension entre appels au boycott et crise sanitaire. Pour limiter les risques d'une flambée du Covid-19, liés notamment au variant Omicron, la Chine a mis en place des mesures drastiques. Tous les participants devront être vaccinés ou observer une quarantaine de 21 jours, puis intégreront une « bulle sanitaire » pendant la durée des Jeux. Seules les personnes vivant en Chine peuvent acheter des billets. Le régime chinois doit aussi faire face aux accusations de violations des droits humains, notamment dans sa région à majorité musulmane du Xinjiang (Nord-Ouest).

« boycott diplomatique » des Jeux d'hiver en Chine

Le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis et l'Australie ont ainsi décidé un « boycott diplomatique » des Jeux, où ils enverront bien des athlètes mais pas de responsables officiels. Le Japon n'enverra pas de représentants gouvernementaux. Le porte-parole du gouvernement japonais, Hirokazu Matsuno, a évité de qualifier la décision de boycottage, mais a déclaré : « nous n'avons pas prévu d'envoyer de représentants du gouvernement ».

La présidente du comité d'organisation des JO de Tokyo-2020 Seiko Hashimoto se rendra en revanche sur place, ainsi que le président du comité olympique japonais Yasuhiro Yamashita. Mme Hashimoto ira à Pékin « pour exprimer gratitude et respect aux athlètes et aux autres personnes qui ont soutenu les Jeux de Tokyo » organisés l'été dernier. La Corée du Sud, alliée des États-Unis, a pour sa part annoncé qu'elle ne boycotterait pas diplomatiquement les Jeux, invoquant la nécessité de continuer à coopérer avec la Chine.

Le Comité international olympique (CIO) a quant à lui invoqué sa « neutralité » sur la question, refusant de commenter des « décisions purement politiques » et se réjouissant surtout de l'absence de boycott sportif. Opposé à « toute tentative de politiser le sport et le mouvement olympique », le président russe Vladimir Poutine a lui confirmé sa venue.

Du foot dans le désert

De son côté, le Qatar espère changer son image controversée lors du Mondial organisé du 21 novembre au 18 décembre. Ce petit pays, mais riche émirat du Golfe, a investi des milliards dans le sport. Doha a dû faire face à des accusations d'achat de votes après sa désignation en 2010 et a été vilipendée pour son traitement des travailleurs migrants, notamment ceux qui ont construit les stades pour le premier Mondial en hiver de l’histoire. Il fallait éviter la chaleur suffocante de l'été.

Fin 2021, le Qatar a réussi sa Coupe arabe de football gagnée par l’Algérie, testant ainsi ses infrastructures et capacités d'accueil à un an de la Coupe du monde, avec un bilan jugé globalement positif. Mais le Mondial sera un tout autre défi. Avec la participation de seize équipes jouant dans six de ses huit stades du Mondial, la richissime cité-État a reçu environ 530 000 spectateurs jusqu'à la finale. La plupart des stades ont été inaugurés mais des doutes demeurent sur les capacités d'accueil des hôtels ainsi que sur l'accès à l'alcool pour les fans, dans ce pays musulman très conservateur de près de 2,7 millions d'habitants.

Les équipes participantes ont été globalement dithyrambiques, à l'instar du sélectionneur de la sélection algérienne, Madjid Bougherra : « Franchement tout est parfait, ce n'est pas pour lancer des fleurs à qui que ce soit. Les stades sont magnifiques, les terrains sont magnifiques », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. Même satisfaction pour le sélectionneur portugais de l'Égypte, Carlos Queiroz, qui évoque des « conditions exceptionnelles ».

Les fans qui viendront du monde entier devront faire avec des mœurs conservatrices locales auxquelles ils ne sont pas habitués, dans un pays où il est interdit d'être ivre en public ou d'avoir des relations homosexuelles. Depuis qu'il a obtenu les droits d'organiser le Mondial, le Qatar est régulièrement accusé de violations des droits humains, notamment des travailleurs immigrés ou des minorités sexuelles.

La Fédération internationale de football (Fifa) se veut rassurante. « Il y a des problèmes et c'est le cas partout dans le monde. Tout n'est pas parfait non plus dans notre monde occidental, donc nous devons pousser pour le progrès », a indiqué son président Gianni Infantino.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne