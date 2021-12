Boxe: le combat Yoka-Bakole reporté en raison du retour des jauges

Le combat de boxe dans la catégorie des poids lourds entre le champion olympique Tony Yoka et le Congolais Martin Bakole, prévu le 15 janvier à Paris-Bercy, a été reporté en raison du retour des jauges liées au Covid-19, a indiqué le promoteur à lequipe.fr. Lundi 27 décembre, le Premier ministre Jean Castex a dévoilé une série de mesures destinées à lutter contre la flambée de Covid-19, dont le retour aux jauges fixées à 2.000 personnes dans les enceintes intérieures et 5.000 en extérieur à partir du 3 janvier. Invaincu en 11 combats professionnels, le Français Tony Yoka (19e mondial) devait affronter Martin Bakole (17e mondial) dans la salle parisienne de Paris-Bercy, qui peut accueillir plus de 16.000 spectateurs.