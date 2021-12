Gabon: un entraîneur de taekwendo arrêté pour des faits de pédophilie

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Un entraîneur de taekwendo a été arrêté mardi 28 décembre par la police gabonaise pour des « faits de pédophilie » présumés sur de « nombreuses victimes », a déclaré ce mercredi à l'AFP une source judiciaire. L'interpellation de Martin Avera, connu au Gabon sous le pseudonyme de « Maître Chacka », suit celle de Patrick Assoumou Eyi, l'ancien entraîneur gabonais de football de l'équipe nationale des moins de 17 ans, accusé d'agressions sexuelles présumées sur des centaines d'enfants. « Une enquête est menée et toutes les personnes mêlées aux faits de pédophilie seront arrêtées », a ajouté la source judiciaire proche du dossier. « Ce genre d'attitudes doit être banni et il faut les condamner fermement », a indiqué Denis Mboumba Nziengui, président de la fédération gabonaise de taekwendo, déclarant toutefois « n'avoir jamais reçu de plaintes sur cet entraîneur et être surpris ». M. Avera avait été suspendu il y a huit jours de toute activité relevant du taekwendo par le président de la ligue de la province de la capitale Libreville. Interrogé par plusieurs médias locaux, il avait clamé son innocence.