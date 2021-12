La Chine interdit les tatouages à ses footballeurs

Texte par : RFI Suivre

Le ministère chinois des Sports a interdit les tatouages aux footballeurs de la sélection nationale et prié ceux qui en ont de les « enlever », au moment où le pouvoir communiste entend mettre un frein aux tendances jugées vulgaires. Les footballeurs de l'équipe nationale ont dorénavant « l'interdiction formelle d'avoir de nouveaux tatouages ». « En cas de circonstances particulières [...] les tatouages devront être couverts » durant les entraînements et compétitions, a précisé le ministère dans un communiqué, qui interdit le recrutement de tout sportif tatoué. Les tatouages sont généralement mal perçus en Chine, qui reste très majoritairement une société conservatrice. Mais ils ont un certain succès dans les grandes villes en particulier auprès de la jeune génération.