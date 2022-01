Dakar 2022: un pilote gravement blessé dans l'explosion d'une voiture

L'arrière du véhicule conduit par le Français Philippe Boutron et son copilote Mayeul Barbet, de Sodicars Racing, lors du Rallye Dakar 2020.

Philippe Boutron, pilote français de Sodicars sur le Rallye Dakar 2022 (catégorie automobile), a été blessé à une jambe jeudi 30 décembre par l'explosion de sa voiture près de Jeddah, en Arabie saoudite. L'organisateur du Dakar, Amaury Sport Organisation (ASO), le révèle ce samedi 1er janvier. Le pilote a été opéré et doit être rapatrié en France. ASO n'exclut pas un « acte malveillant ».

La 44e édition du Rallye Dakar, qui se déroule en Arabie saoudite et dont le prologue a commencé samedi 1er janvier avant la première étape dimanche 2 janvier, a été marquée par un incident survenu jeudi 30 décembre. L'organisateur ASO a communiqué, ce 1er janvier, à propos d'une explosion dans laquelle un pilote français, Philippe Boutron, a été blessé grièvement à une jambe. France Info relate les faits, confirmés par David Castera, le directeur de la course.

Selon les informations de David Castera et France Info, Philippe Boutron, engagé avec l'écurie Sodicars, a été blessé alors que son véhicule devait passer aux vérifications techniques d'avant-course : une explosion est survenue « sous le véhicule, pas au niveau du moteur », indique France Info. L'incident s'est produit à Jeddah, ville de départ de la première étape.

« Le pilote de la voiture a été grièvement blessé à la jambe et a dû subir une opération. Son état est en cours d'amélioration (...). Son véhicule avait été brutalement arrêté par une soudaine explosion dont l'origine est toujours inconnue à ce stade », indique ASO dans son communiqué. L'organisateur poursuit : « La police saoudienne s'est immédiatement rendue sur place et a commencé ses investigations, n'écartant aucune possibilité, y compris celle d'un acte malveillant. »

D'après l'Agence France Presse, la sécurité a été largement renforcée autour du bivouac du Rallye Dakar.

Au micro de FranceTV Sport (le service des Sports de nos confrères de France Info), David Castera déclare : « Un véhicule d'assistance de la Team Sodicars, en sortant de l'hôtel, a été immobilisé d'un coup, une explosion sûrement, et le véhicule a pris feu. (...) Philippe Boutron a une blessure très grave à la jambe. Il a été opéré aujourd'hui (samedi), il va mieux et il devrait rentrer en France dans les prochains jours. On pense évidemment bien à lui en ce moment. »

Le directeur du Dakar précise que les autorités saoudiennes « mènent une investigation très poussée » et que, pour l'heure, « on ne peut pas exclure un acte de malveillance », d'où cette décision « d'augmenter très fortement les mesures de sécurité sur le rallye ».

Philippe Boutron, 61 ans, est un pilote expérimenté. Il a déjà participé au Dakar à huit reprises. Il s'est classé 33e de la dernière édition. Il est, par ailleurs, président du club de football de l'US Orléans, pensionnaire du championnat de France de National (troisième division). L'édition 2022 du Dakar s'achève le 14 janvier.

