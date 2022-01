Premier League: un nul spectaculaire mais peu arrangeant pour Chelsea et Liverpool

Après le délicieux Arsenal-Manchester City (1-2) de samedi, la Premier League a accouché d'un nouveau choc superbe dimanche 2 janvier entre Chelsea et Liverpool (2-2). Mais en se quittant dos à dos, Blues et Reds perdent encore du terrain sur le leader City dans la course au titre.

Publicité Lire la suite

En ces temps de nouvelle vague de Covid-19, les petits plaisirs ne sont pas à négliger. Pour qui aime le football anglais, les deux premiers chocs de cette année 2022 sont d'excellents remèdes à la sinistrose. Samedi, Arsenal et Manchester City délivraient un petit régal de match à l'Emirates Stadium. Et ce dimanche 2 janvier, Chelsea et Liverpool ont eux aussi mis la barre bien haute lors de la 21e journée.

Pourtant, les visiteurs se sont présentés démunis à Stamford Bridge : le gardien Alisson Becker, le défenseur Joël Matip, l'attaquant Roberto Firmino et l'entraîneur Jürgen Klopp manquaient à l'appel car positifs au coronavirus. Thiago Alcantara, Divock Origi (blessés) et Andrew Robertson (suspendu) étaient aussi absents. Cela n'a pas empêché Liverpool de livrer une première demie-heure de haut niveau.

Une première période de feu

Il faudra voir dans quelle mesure la CAN 2022 va troubler ou non les Reds. Le tandem Sadio Mané-Mohamed Salah a, en tout cas, brillé pour sa dernière apparition avant le rendez-vous au Cameroun. Le Sénégalais a frappé le premier en crochetant son compatriote Édouard Mendy avant d'ouvrir le score (9e). Puis, l'Égyptien a breaké en mystifiant Marcos Alonso et en tirant dans l'angle fermé (26e). Contre son ancien club, le Pharaon a fait preuve d'une maîtrise technique remarquable.

Pris à la gorge dans son antre, Chelsea a trouvé les ressources pour refaire surface en un éclair avant la pause. D'une reprise de volée parfaitement dosée depuis l'entrée de la surface, Mateo Kovacic a relancé les Blues (42e). Et Christian Pulisic, lancé par N'Golo Kanté, a égalisé dans le temps additionnel et dans une ambiance folle (45+1e). De quoi ravir la majeure partie des spectateurs de Stamford Bridge.

L'Égyptien Mohamed Salah marquant face au Sénégalais Édouard Mendy, le 2 janvier 2022, lors du choc entre Chelsea et Liverpool. Action Images via Reuters - PETER CZIBORRA

Manchester City grand gagnant de ce week-end

En seconde période, aucun but n'a été inscrit, mais les deux équipes ont imprimé un rythme d'enfer. Et si les filets n'ont plus tremblé, c'est aussi parce que les deux gardiens ont réalisé des prouesses. Déjà brillant lors du premier acte, l'Irlandais Caoimhin Kelleher, remplaçant d'Alisson Becker, a signé une superbe parade réflexe face à Pulisic (62e). Un peu plus tôt, Édouard Mendy, d'un bond exceptionnel, avait empêché Salah de marquer sur une frappe lobée aussi splendide (57e).

Jusqu'au coup de sifflet final, le suspense est resté entier. À l'arrivée, le match nul apparaît logique au regard du spectacle proposé. Mais il ne fait les affaires ni de Chelsea, ni de Liverpool. Chacun engrange un point et reste à sa place : la 2e pour les Blues (43 points), la 3e pour les Reds (42 points). Et pendant ce temps-là, Manchester City s'envole en tête... Les Cityzens comptent 53 points, le plus grand écart sur son dauphin depuis le début de la saison. La course au titre n'est pas terminée, mais ce week-end, les Skyblues ont clairement et mathématiquement pris la main sur la concurrence.

https://twitter.com/ChelseaFC/status/1477711287719284739

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne