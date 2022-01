Mercato

Football: la Fiorentina annonce l’arrivée d’Ikoné en provenance de Lille

Le milieu offensif français Jonathan Ikoné portera le numéro 11 à la Fiorentina. © @acffiorentina

Texte par : RFI Suivre

Jonathan Ikoné lance le mercato d’hiver italien. Trois jours après l’annonce de Lille, la Fiorentina a officialisé l’arrivée du milieu international français (4 sélections), ce lundi 3 janvier, jour d’ouverture du marché des transferts hivernal en Italie. Le club champion de France en titre, qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, devrait empocher environ 15 millions d’euros. Jonathan Ikoné, formé au PSG et passé par Montpellier avant de rejoindre le LOSC, a disputé 150 matchs, inscrit 16 buts et délivré 26 passes décisives en trois ans et demi chez les Dogues.