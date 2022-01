Tennis: Novak Djokovic jouera l'Open d'Australie malgré le Covid-19

Le joueur de tennis serbe Novak Djokovic lors de la demi-finale de la coupe Davis face à la Croatie le 3 décembre 2021 à Madrid. AP - Bernat Armangue

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le numéro un mondial Novak Djokovic, qui n'a jamais communiqué sur son statut vaccinal, a annoncé mardi sur les réseaux sociaux qu'il partait pour l'Australie grâce à une « dérogation », deux semaines avant le début de l'Open d'Australie (17-30 janvier). « J'ai passé du très bon temps avec ceux que j'aime durant les vacances et aujourd'hui, je pars pour Down Under (l'Australie) grâce à une dérogation. En avant 2022 », a écrit le Serbe sur son compte Instagram pour accompagner une photo de lui à l'aéroport avec un sac de raquettes. Depuis des mois, Djokovic laissait planer le doute, en raison de l'obligation faite aux joueurs de se vacciner pour entrer en Australie, sur sa participation à la première levée du Grand Chelem 2022, où il visera un 21e titre majeur record, lui qui avait égalé Roger Federer et Rafael Nadal (20) en s'imposant à Wimbledon l'an dernier.