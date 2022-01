Le football allemand encore sans spectateurs

Fin 2021, la Bundesliga s'est terminée avec des jauges très limitées dans ses stades, voire des enceintes vides. Ce fut le cas à Munich, actuellement touché par une vague de neuf cas positif au Covid-19 ou Leipzig. A l'heure de la reprise, le championnat allemand se joue de nouveau à huis clos.

Publicité Lire la suite

Inquiet de l'arrivée du variant Omicron, le chancelier Olaf Scholz avait affiché en décembre son intention de réduire drastiquement les contacts.

Ce samedi 8 janvier, le patron du Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke s’est prononcé contre les matches à huis clos en Bundesliga, estimant que les politiques utilisent le football comme « un symbole » sans raison sanitaire valable. « Il ne s'agit pas d'avoir des stades pleins, ce serait un signal complètement erroné », dit-il dans une interview au Spiegel, « mais je considère qu'une jauge de 10% serait appropriée ». Le nouveau gouvernement allemand avait annoncé le 21 décembre l'instauration du huis clos dans les stades de Bundesliga en janvier, même si certaines régions, comme Berlin, ont finalement autorisé des jauges limitées.

« Ce n'est pas supportable économiquement »

Dans le stade de Dortmund, d'une capacité de 82 000 places, « on peut répartir 8 000 spectateurs de telle façon qu'ils n'aient pour ainsi dire aucun contact physique », plaide Watzke. Et d’ajouter : « Avec 8 000 spectateurs, le risque d'infection serait chez nous très mince, et honnêtement, tout le monde le sait. Mais le football doit être mis en avant comme symbole politique. Expliquez-moi pourquoi les salles de concert reçoivent 750 personnes deux fois par jour, avec un taux de remplissage de 45%, et que dans les stades en plein air on n'autorise aucun spectateur ? ».

Selon Hans-Joachim Watzke, économiquement, le football professionnel ne pourra pas tenir longtemps. « Chaque match à huis clos nous coûte (à Dortmund) quatre millions d'euros. Ce n'est pas supportable économiquement, se plaint-il, d'autant plus que le lien entre le club et ses fans se dénoue peu à peu. Une partie des spectateurs ne reviendront pas ».

Apprendre à vivre avec le covid

« Nous avons des vaccins, nous savons qu'Omicron pourrait ne pas être aussi agressif que le variant précédent. Pourtant, je ne suis pas un professionnel de santé. Mais cela me ferait mal au cœur si nous devions revenir à des périodes de verrouillage, où nous devons fermer et nous isoler de tout. Je ne sais pas si ça aide. Je l'ai déjà dit, il est important de continuer à agir de manière responsable avec toute cette situation. Mais nous devons encore apprendre à vivre avec le covid. Et nous devons nous faire vacciner, comme nous le savons tous », a déclaré Marco Rose, le coach du Borussia Dortmund, au sujet d'une éventuelle bulle type NBA en Bundesliga.

Pour la 18e journée, qui a débuté le 7 janvier, la Bundesliga a donc repris à huis clos. Dans un communiqué, la Ligue allemande en a profité une nouvelle fois pour lancer un appel à la vaccination. L’Allemagne a aussi restreint l’accès aux restaurants et bars.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne