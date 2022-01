Karim Benzema: encore plus haut, encore plus fort

Le Paris Saint-Germain, futur adversaire des Madrilènes en huitièmes de finale de la Ligue des champions (15 février et 9 mars) est prévenu. Comme en 2021, Karim Benzema est toujours aussi efficace.

Publicité Lire la suite

Avec un doublé contre le FC Valence (4-1) samedi 8 janvier en Liga, l'attaquant compte désormais 301 buts toutes compétitions confondues sous les couleurs de la « Maison blanche ». L'international français qui n'a pas caché sa fierté a inscrit 17 buts dans le championnat espagnol cette saison avec 20 matches au compteur.

« Ce club est le meilleur du monde pour moi »

« C'est une fierté de mettre ces chiffres-là dans ce club, ça me rend très heureux. Ce club est le meilleur du monde pour moi. On a fait un grand match après la défaite contre Getafe (1-0 le week-end dernier, NDLR), on a gagné en Coupe et là on fait un grand match devant notre public, c'était important », a raconté le capitaine du Real à propos de la barre des 300 buts.

Dans l'histoire des Merengue, Benzema se retrouve seulement devancé par Cristiano Ronaldo (450 buts), Raúl (323) et Alfredo Di Stefano (308). Voilà bientôt douze ans que Benzema, 34 ans, est arrivé à Madrid. Le buteur tricolore a eu besoin de 584 matchs pour atteindre ces 301 réalisations. Celui qui a retrouvé l’équipe de France en 2021 s’épanouit toujours sur le terrain.

L’ancien joueur de l’Olympique lyonnais a brillé en 2021 et commence l’année du Mondial au Qatar avec l’appétit d’un gamin à l’heure du goûter. L’année dernière, il avait inscrit 47 buts toutes compétitions confondues. Et il a remporté son premier titre avec l’équipe de France avec la Ligue de nations. « Karim est comme un grand vin français. Il s'améliore avec l'âge », avait expliqué son coach madrilène Carlo Ancelotti. Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, qui a quitté Madrid à l'été 2018, Benzema est devenu le chef de la bande. C’est pour lui que l’équipe joue.

Prêt à remporter des titres en 2022

Le Madrilène devrait en 2022 vouloir oublier l’absence de trophées en club la saison dernière et la sortie prématurée des Bleus en huitièmes de finale de l’Euro.

Avec un but contre Séville en novembre dernier, Benzema avait inscrit son 361e but toutes compétitions confondues, depuis le début de sa carrière. Un chiffre qui lui permettait de devenir le buteur français le plus prolifique de l’histoire en club. De quoi dépasser un certain Thierry Henry. En 2022, le voilà prêt à remporter des titres et égaler d’autres records.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne