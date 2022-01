Tennis: Monfils remporte son premier titre depuis près de deux ans à Adélaïde

Le joueur de tennis français Gaël Monfils, lors de sa demi-finale face à l'Australien Thanasi Kokkinakis, le 8 janvier 2022 à Adélaïde Michael Errey AFP

Texte par : RFI Suivre

Le Français Gaël Monfils a remporté son premier trophée depuis près de deux ans à Adélaïde (Australie) aux dépens du Russe Karen Khachanov (29e) en deux sets 6-4, 6-4 dimanche 9 janvier, à huit jours de l'Open d'Australie (17-30 janvier). Monfils, 35 ans et 21e mondial, n'avait plus gagné de titre depuis le tournoi de Rotterdam (Pays-Bas) en février 2020, avant la pandémie de Covid-19. Il s'agit du 11e titre de la carrière du N.1 français. A la reprise du circuit sous coronavirus, il n'a remporté que trois matches entre septembre 2020 et les JO de Tokyo l'été dernier, malgré son association début 2021 avec Günter Bresnik, l'ancien entraîneur de Dominic Thiem notamment.