Football: Cristiano Ronaldo se voit jouer au-delà de 40 ans

Cristiano Ronaldo. Paul ELLIS AFP/File

Texte par : RFI Suivre

Le quintuple ballon d'or Cristiano Ronaldo a confié qu'il se voyait encore jouer au plus haut niveau au-delà des 40 ans, dévoilant ses secrets de longévité dans un entretien à la chaîne ESPN Brésil. « Je suis heureux, je veux continuer et voir ce que ça va donner. Si j'arrive encore à jouer à 40 ans, je peux jouer à 41, 42 ans... Mais le plus important, c'est de profiter du moment présent », a déclaré le Portugais de 36 ans. « Génétiquement parlant, je ne vais pas dire que je me sens comme si j'avais 25 ans, il ne faut pas exagérer. Mais c'est comme si j'avais 30 ans. Je m'occupe bien de mon corps et de mon esprit », a-t-il ajouté.