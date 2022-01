Ligue 1: L’OM secoué par les conséquences de l'affaire Pape Gueye

Un an d'interdiction de recrutement pour l’Olympique de Marseille. C'est un coup dur pour le club phocéen, actuellement sur le podium du championnat de France. Même s'il compte faire appel de la sanction infligée par la Fifa, l'OM a été durement secoué par les conséquences de l'affaire Pape Gueye, son milieu de terrain sénégalais recruté en 2020 sur fond de contentieux avec le club anglais de Watford.

Publicité Lire la suite

En plus de ces douze mois de blocage sur le marché des transferts, l'OM a également reçu une amende d’« un peu plus de deux millions d'euros », selon une source ayant connaissance du dossier interrogée par l'AFP, confirmant une information de L'Équipe.

La procédure avait été ouverte en février 2021 par Watford, avec lequel Pape Gueye s'était engagé avant de se dédire et de rejoindre le club français. Le joueur, qui est actuellement avec le Sénégal à la Coupe d'Afrique des nations, a été suspendu quatre mois de toutes compétitions officielles, avec l'OM comme avec sa sélection. Il a été notifié il y a quelques jours de cette sanction prise par la Chambre de résolution des litiges de la Fifa et, vendredi 14 janvier, Gueye n'avait pas pu jouer avec les Lions de la Teranga contre la Guinée (0-0) à la CAN.

L'OM va saisir le TAS

L'OM a publié un communiqué pour faire part de son intention, ainsi que celle de Gueye, de faire appel « devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) afin que soient reconnus tant le bien-fondé de leurs positions que l'absence de tous reproches qui auraient pu leur être, à tort, imputés ».

Cette procédure d'appel se double d'une autre demande visant à obtenir un effet suspensif des sanctions le temps de la procédure d'appel. Interrogée par l'AFP, la Fifa a simplement confirmé la suspension de Gueye, sans donner le moindre détail supplémentaire.

Des répercussions sur le contrat de Cédric Bakambu

Si la sanction était confirmée, elle signifierait pour l'OM l'incapacité d'agir lors de deux mercatos consécutifs. Présenté vendredi 14 janvier à la presse, l'attaquant congolais Cédric Bakambu n'est ainsi pas encore qualifié, les procédures d'homologation de son contrat étant retardées.

Avant de rejoindre l'OM à l'été 2020, Pape Gueye, formé au Havre, avait signé un pré-contrat avec Watford. Fin avril 2020, le club anglais avait même annoncé sa signature pour cinq ans, à partir du 1er juillet suivant. Mais Gueye, sélectionné en équipes de France de jeunes avant d'opter en octobre 2021 pour le Sénégal, pays d'origine de ses parents, avait dans l'intervalle rompu ce contrat unilatéralement pour des vices de forme.

L'OM, alors présidé par Jacques-Henri Eyraud, avait profité de l'occasion en dépit des risques de contentieux, concrétisés quelques mois plus tard par le recours déposé en février dernier par Watford devant la Fifa.

Gueye subit un important coup d'arrêt dans sa carrière. Sans être un titulaire indiscutable, il est en effet un élément important du milieu de terrain marseillais, cette saison avec Jorge Sampaoli comme auparavant avec André Villas-Boas. Régulièrement interrogé sur le contentieux entre l'OM et Watford, il s'est toujours dit « serein » et « concentré sur le football ».

Avec AFP

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne