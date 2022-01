Open d'Australie: les joueurs serbes veulent « venger » Djokovic sur le court

Les joueurs serbes engagés dans l'Open d'Australie comptent « venger » sur les courts le numéro 1 mondial Novak Djokovic, après la décision des autorités australiennes d'expulser le joueur non-vacciné contre le Covid-19, a assuré son compatriote Miomir Kecmanovic dimanche 16 janvier. « Notre petite équipe serbe ici à Melbourne est ulcérée et déçue et je pense que nous devons désormais faire un effort supplémentaire pour, d'une certaine manière, venger notre meilleur représentant qui a été empêché d'être ici », a écrit Miomir Kecmanovic (N.78) sur son compte Instagram. S'adressant directement à Novak Djokovic, Kecmanovic lui a exprimé le soutien de l'ensemble des joueurs serbes engagés dans la première levée de Grand Chelem. « Je crois que tu remporteras encore des Grands Chelems et que ceci ne t'empêchera pas d'atteindre un succès historique. Nous sommes tous avec toi », a-t-il conclu. Kecmanovic, qui devait initialement affronter Djokovic lundi, a hérité en conséquence de l'Italien Salavatore Caruso (N.150).