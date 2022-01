Cyclisme: deux coureurs français aux Mondiaux de cyclo-cross

Le champion de France en titre Joshua Dubau et son prédécesseur au palmarès Clément Venturini, représenteront la France dans la course élite des Mondiaux de cyclo-cross, le 30 janvier à Fayetteville (Arkansas/Etats-Unis). Hélène Clauzel, Perrine Clauzel, Caroline Mani et Anaïs Morichon seront au départ de la course féminine.