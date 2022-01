Prix Fifa The Best: le Polonais Robert Lewandowski sacré meilleur joueur 2021

L'attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski à Munich, en Allemagne le 23 octobre 2021 Christof STACHE AFP/Archives

Le Polonais Robert Lewandowski, buteur en série du Bayern Munich, a conservé le titre de meilleur joueur Fifa de l'année, ce lundi lors de la cérémonie « The Best » 2021, effaçant partiellement sa déception d'avoir été encore doublé par Lionel Messi pour le Ballon d'Or. L'avant-centre de 33 ans a remporté une deuxième fois le trophée après 2020, à l'issue d'une année faste sur le plan personnel, s'imposant devant les deux autres finalistes : l'Argentin Messi (Paris SG, ex-FC Barcelone), sacré septuple Ballon d'Or fin novembre, et l'Égyptien Mohamed Salah (Liverpool). Chez les femmes, c'est l'Espagnole Alexia Putellas, capitaine du FC Barcelone, qui a remporté le titre de meilleure joueuse Fifa de l'année, signant le doublé après son Ballon d'Or reçu en novembre.