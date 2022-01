En France, le passe vaccinal imposé aussi aux sportifs étrangers

Dès l'annonce de la mise en place du passe vaccinal, le ministère des Sports avait précisé que celui-ci s'appliquerait aux sportifs professionnels qui travaillent en France. Finalement, qu'ils soient Français ou étrangers, tous devront présenter le sésame pour accéder à un équipement sportif dans l’Hexagone.

Après l'expulsion d'Australie de la star mondial du tennis Novak Djokovic, le gouvernement français a précisé sa doctrine sur les sportifs étrangers venant pour une grande compétition. Ils devront être vaccinés. Y compris pour le tournoi de tennis de Roland-Garros. Djokovic devra donc se faire vacciner pour participer au deuxième tournoi du Grand Chelem de l'année, à Paris (22 mai - 5 juin).

Pas de bulle sanitaire

Une bulle sanitaire et un protocole strict, un temps envisagés, ne sont plus d’actualité. Il faudra passer par la case seringue. Après avoir affirmé qu’un champion non vacciné tel que Novak Djokovic pourrait participer à Roland-Garros en s’isolant, la ministre des Sports Roxana Maracineanu a été contrainte par l’exécutif de changer de position, lundi 17 janvier.

Le 7 janvier sur France Info, l’ancienne nageuse affirmait : « [Un sportif] qui ne sera pas vacciné […] pourra participer à la compétition parce que le protocole, la bulle sanitaire de ces grands événements sportifs, le permettra. Il y a des protocoles sanitaires imposés pour les grands événements par les fédérations en question, qui viennent s’ajouter, s’additionner au protocole du pays et donc c’est ce qui permettra en France à quelqu’un comme Novak Djokovic de pouvoir entrer sur le territoire. »

Dimanche 16 janvier, Gilles Moretton, le patron de la Fédération française de tennis (FFT), annonçait que ses équipes travaillaient « en collaboration avec les autorités publiques » à l’accueil « des sportifs étrangers non vaccinés » en vue du Grand Chelem.

« Le passe vaccinal s'applique à tout le monde, aux bénévoles, aux sportifs de haut-niveau y compris venant de l'étranger et jusqu'à nouvel ordre », a indiqué le ministère des Sports lundi. Sauf nouveau revirement, tous les athlètes devront donc être vaccinés. Ce sera donc également le cas pour les joueurs de rugby qui disputeront le prochain tournoi des Six Nations (5 février-19 mars). D'après la presse britannique, plusieurs joueurs de rugby internationaux anglais ne sont pas vaccinés.

Quid des vaccins chinois et russes ?

Les sportifs devront donc montrer leur passe vaccinal avant d’entrer dans un stade ou un gymnase. Les sportifs non vaccinés pourront accéder aux compétitions en présentant une preuve, datée de plus de onze jours et de moins de six mois, de leur contamination au Covid-19. Reste une question de taille : quid des vaccins chinois et russes, non reconnus pour le moment sur le territoire français ?

Dimanche, le Parlement français a adopté définitivement le texte. Mais certains partis politiques ont saisi le Conseil constitutionnel sur son application. L’examen devrait avoir lieu jeudi 20 janvier et la loi pourrait être promulguée dès le lendemain et applicable dans la foulée.

