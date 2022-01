Football: le FC Barcelone ne veut plus de Ousmane Dembélé

Texte par : RFI Suivre

Le club catalan a tranché dans le vif, avec une vidéo de 90 secondes sur son compte Twitter en forme d'uppercut : « Nous lui avons dit, à lui et à ses agents, qu'il devait partir immédiatement », a asséné le directeur sportif Mateu Alemany. Le divorce est donc consommé entre Barcelone et Ousmane Dembélé : exaspéré par l'impasse des négociations pour prolonger son contrat. Le Barça a donc demandé à l'international français de se trouver « immédiatement » un nouveau club, un bras de fer qui promet d'agiter le mercato d'hiver jusqu'à sa clôture le 31 janvier. « Il nous semble évident que le joueur ne veut pas continuer à Barcelone et s'impliquer dans le futur projet du Barça (...) Nous espérons le transférer avant le 31 janvier », a lancé le dirigeant.