Football: Liverpool consolide sa 2e place en Premier League

Texte par : RFI Suivre

Vainqueur (3-1) à Crystal Palace, Liverpool a conforté sa place de dauphin de Manchester City, dimanche, lors de la 23e journée de la Premier League. Irrésistible pendant plus d'une demi-heure, Liverpool a dû faire le dos rond pendant tout le second acte pour ramener les trois points de Crystal Palace, pas récompensé de ses efforts. Ce succès permet aux Reds de compter 48 points, soit quatre de plus que Chelsea, qui a joué une rencontre supplémentaire et qui reçoit Tottenham plus tard tandis que les hommes de Patrick Vieira restent englués dans la seconde moitié du classement, à la treizième place avec 24 unités.