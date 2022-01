Football: Bafétimbi Gomis quitte le club saoudien d'Al-Hilal

Le club de football saoudien Al-Hilal, champion de la Ligue locale et d'Asie, a annoncé mardi le départ officiel de son attaquant français, Bafétimbi Gomis, avec lequel il était en contrat depuis 2018. « Au revoir Bafe », a tweeté Al-Hilal en français. « Merci pour tout ce que nous avons accompli ensemble », a ajouté le club dans un autre tweet. Bafétimbi Gomis, 36 ans, a rejoint Al-Hilal pour 6 millions d'euros à l'été 2018, en provenance du club turc de Galatasaray, et avait renouvelé son contrat en juillet 2020 jusqu'en juin 2022, avec possibilité d'une prolongation d'un an supplémentaire.