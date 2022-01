Football: le Conseil de l'Europe réclame des réformes dans l'attribution des compétitions

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) a réclamé mercredi 26 janvier que le respect de certaines « normes fondamentales » deviennent une « condition préalable » à la désignation des pays hôtes des compétitions internationales de football, dénonçant les « milliers d'accidents du travail » observés au Qatar dans la préparation de la Coupe du monde 2022. Dans une série de résolutions, l'Assemblée appelle la FIFA et l'UEFA à « revoir les conditions que les pays candidats à l'organisation de grands évènements de football doivent respecter » et de prévoir « des critères minimaux prédéterminés » concernant notamment « les droits des travailleurs, l'égalité entre les femmes et les hommes, ou la protection des athlètes mineurs ». Ainsi, « le respect des normes fondamentales de l'OIT (Organisation internationale du travail, NDLR) devrait être une condition préalable et non un objectif à atteindre après avoir été désigné comme pays hôte de la Coupe du monde », exige l'APCE, au regard des « milliers d'accidents de travail, y compris mortels » observés « au Qatar depuis que le pays a été désigné pour organiser la Coupe du monde de football 2022 ».