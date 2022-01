Paris 2024: polémique autour du site devant accueillir le tir en Seine-Saint-Denis

Des difficultés sur l’aménagement du site selon Paris 2024

« Les études opérationnelles et techniques détaillées menées ces derniers mois sur le site du stand de tir de La Courneuve ont révélé des difficultés sur l’aménagement du site », fait savoir Paris 2024. Et d’expliquer : « Ces études ont soulevé tout particulièrement des risques environnementaux sur ce site en partie classé Natura 2000 (existence d’une zone humide protégée, enjeux de biodiversité du site et existence d’espèces protégées) que nous prenons très au sérieux eu égard à notre exigence en matière environnementale. Ces risques soulèvent un certain nombre de questions, notamment sur notre capacité à tenir le planning des Jeux. » Paris 2024 partagera « les conclusions » de ces études en « toute transparence » et continuera de discuter avec toutes les parties prenantes.