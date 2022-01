La légende du football américain Tom Brady va prendre sa retraite

La légende du football américain, sept fois vainqueur du Super Bowl, va prochainement annoncer sa retraite sportive après 22 saisons sur les terrains, ont annoncé des médias américains.

Publicité Lire la suite

C'est la fin d'une époque aux États-Unis où la star Tom Brady, sept fois vainqueur du Super Bowl et considéré comme le meilleur quarterback de l'histoire du football américain, va prendre sa retraite à 44 ans après 22 saisons en NFL, rapportent samedi plusieurs médias américains.

Brady, qui avait été sacré champion l'an dernier avec Tampa Bay, après six titres raflés en vingt ans avec les New England Patriots, va raccrocher les crampons et remiser son casque, ont affirmé ESPN et NFL Network. Le joueur n'a pas encore officialisé sa décision mais la NFL à rapporté l'information sur son compte Twitter. Interrogé par ESPN, son agent, Don Yee, a dit que la star elle-même « sera la seule personne à exprimer ses projets avec une totale exactitude. Il connaît les réalités du monde du football américain et le timing que ça implique mieux que quiconque, donc ce sera bientôt ».

7x Super Bowl champion Tom Brady retiring after 22 NFL seasons. (via @RapSheet) pic.twitter.com/jUYaLvrYg8 — NFL (@NFL) January 29, 2022

Sept titres en NFL, cinq fois MVP du Super Bowl

En 2020, le quarterback avait quitté les New Englands Patriots, après vingt ans d'un parcours déjà sensationnel, pour rejoindre les Buccaneers, alors l'une des équipes les plus faibles de la NFL, et qui ne s'étaient plus qualifiés pour les play-offs depuis 2007. Contre toute attente, il les a menés au sommet, en battant les Chiefs de Kansas City, Brady récoltant alors son 7e titre pour sa 10e finale. Il est le seul quarterback à avoir remporté autant de titres, loin devant son idole de jeunesse, Joe Montana, qui en a cumulé quatre.

Brady a été désigné cinq fois MVP (meilleur joueur) du Super Bowl, trois fois de la saison régulière. Il possède, parmi tant d'autres records, celui du nombre de yards parcourus à la passe. Pour beaucoup d'observateurs, c'est le meilleur quarterback de l'histoire.

Sa longévité extraordinaire l'a poussé à se lancer à la poursuite d'une huitième bague - une deuxième avec les Buccaneers -, mais il a vu son rêve s'effondrer dimanche dernier lors de la défaite 30-27 face aux Rams de Los Angeles, malgré un incroyable come-back alors que son équipe était menée 27-3 dans le troisième quart-temps. Dans la foulée de cette défaite, le joueur avait laissé planer le doute sur son avenir en déclarant qu'il n'avait pas pris de décision quant à la suite de sa carrière.

All the moments. All the memories. Thank you for everything, Tom. ❤️🐐 #ThankYouTom pic.twitter.com/RcxeznI8QJ — NFL (@NFL) January 29, 2022

Une page du sport US se tourne

La rumeur d'une possible retraite enflait ces derniers jours même si le joueur multipliait les déclarations laissant penser qu'il pourrait continuer. « Je pense vraiment que je peux jouer aussi longtemps que je le souhaite. Vraiment. Je pourrais réellement jouer jusqu'à 50 ou 55 ans si j'en avais envie », avait-il notamment déclaré au mois d'octobre dernier. La défaite face aux Rams de Los Angeles en a visiblement décidé autrement et cela même s'il lui reste encore une année de contrat avec les Buccaneers.

►À lire aussi : Tom Brady, la légende controversée du football américain

La fin de carrière de celui qui restera comme l'un des plus grands joueurs de son sport va en tout cas sonner comme un coup de tonnerre aux États-Unis, où Brady est bien plus qu'un simple joueur de football. Drafté en 199e position en 2000 par les New England Patriots, beaucoup ne donnaient pas cher de la peau du frêle quarterback à son arrivée dans la franchise. Mais à force de travail, Tom Brady a rapidement réussi à faire sa place pour devenir petit à petit une icône du sport US et l'incarnation du rêve américain. Le couple qu'il forme avec la top-model brésilienne Gisèle Bündchen a par ailleurs un peu plus contribué à faire de lui l'une des personnalités les plus appréciées des Américains, qui devront désormais s'habituer à ne plus le voir sur les terrains.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne