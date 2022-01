Open d’Australie: Nadal en route pour battre le record du nombre de titres en Grand Chelem

Le tennisman espagnol s’est qualifié pour la finale de l’Open d’Australie ce vendredi en battant l’Italien Matteo Berrettini (6-3, 6-2, 3-6, 6-3). Il affrontera ce dimanche en finale le Russe Daniil Medvedev avec en toile de fond l’opportunité de devenir le joueur le plus titré de l’histoire en Grand Chelem.

Cet Open d’Australie 2022 semblait être une voie tout tracée pour permettre à Novak Djokovic de décrocher son 21e Majeur et ainsi devenir le joueur le plus titré de l’histoire en Grand Chelem. Rattrapé par son statut vaccinal, le roi de Melbourne, neuf fois vainqueur en Australie, n’a pas pu défendre son titre et, contre toute attente, c’est finalement une autre légende du tennis qui pourrait bien écrire l’histoire de son sport à la Rod Laver Arena.

Rafael Nadal n’avait plus joué au tennis depuis le mois d’août dernier avant de se présenter à Melbourne. En cause, une blessure au pied qu’il traîne depuis longtemps et qui ne peut être complètement soignée. Voir ainsi le Majorquin se battre pour aller chercher le deuxième Open d’Australie de sa carrière face au russe Daniil Medvedev ce dimanche a donc surpris beaucoup de monde, y compris l’intéressé lui-même. « Pouvoir jouer à ce niveau mais même simplement jouer tout court, contre les meilleurs joueurs du monde, ça a un côté incroyable pour moi », a-t-il notamment déclaré. C'est difficile à croire pour les gens de l'extérieur, mais même pour ceux qui m'ont suivi au quotidien au cours des six derniers mois, c'est difficile de comprendre comment je peux jouer à ce niveau aujourd'hui », a-t-il ajouté.

Statistiques affolantes

Car au-delà de ce « come-back » inouï, c’est bien la régularité du gaucher espagnol qui force le respect, et ce malgré les nombreux pépins physiques qu’il a rencontrés. Nadal va ainsi jouer ce dimanche sa 29e finale de Grand Chelem, deux de moins que Federer et Djokovic pour le même nombre de victoires finales, et ce sera sa sixième finale à Melbourne où il n’a gagné qu’une seule fois en 2009 face à Roger Federer.

Il y affrontera Daniil Medvedev, numéro deux mondial de 25 ans, qui s’est défait du Grec Stefanos Tsitsipras en quatre manches (7-5, 4-6, 6-4, 6-1) au terme d’un match tendu où le Russe a littéralement pété un plomb, reprochant à l’arbitre de ne pas sanctionner son adversaire pour avoir reçu des consignes de son entraîneur en cours de match, ce qui est interdit.

Nadal, aura en tout cas fort à faire face au sanguin Medvedev qui s’était déjà incliné l’année dernière en finale face à un certain Novak Djokovic. En quatre confrontations, l’Espagnol a gagné trois fois contre Medvedev dont une en finale de l’US Open en 2019 lors d’un match qui avait emmené les deux hommes jusqu’au cinquième set.

Une finale pour l’histoire

S’il remporte cette finale, le Majorquin rejoindra non seulement Djokovic, jusqu’ici seul joueur à avoir remporté au moins deux fois chaque Grand Chelem, mais il deviendra aussi le seul joueur à avoir inscrit son nom au palmarès de 21 tournois majeurs, un record absolu qui semblait pourtant jusqu’ici promis au Serbe, plus jeune que ses meilleurs ennemis suisse et espagnol. Djokovic avait d’ailleurs déjà eu l’occasion de remporter ce fameux 21e Grand Chelem en septembre à l’US Open, avant de s’incliner déjà face à Daniil Medvedev en trois sets, probablement déstabilisé par les enjeux de cette victoire qui aurait également fait de lui le second joueur de l'ère Open à réaliser le Grand Chelem calendaire après Rod Laver.

Ce record, Nadal, lui, affirme ne pas y penser. « Pour être très honnête, pouvoir simplement rejouer au tennis, c'est plus important que de gagner le 21e Grand Chelem », a-t-il expliqué. Difficile toutefois de penser que cela ne traîne pas dans un coin de sa tête. D'autant que si son corps le laisse tranquille, « Rafa » aura une nouvelle occasion de battre ce record, ou de gagner un 22e Grand Chelem, dans son jardin à Roland Garros où il s'est déjà imposé 13 fois en mai prochain. Sans compter que l'Espagnol a vraisemblablement peu de chance d'y croiser Djokovic puisque le passe vaccinal devrait être obligatoire pour participer. À Melbourne, comme à Paris, Rafael Nadal ainsi l'occasion d'entrer un peu plus dans la légende du tennis.

LES JOUEURS LES PLUS TITRÉS EN GRAND CHELEM

Roger Federer (Suisse) : 20 titres en Grand Chelem (8 à Wimbledon, 6 à l'Open d'Australie, 5 à l'US Open, 1 à Roland-Garros)

Rafael Nadal (Espagne) : 20 titres en Grand Chelem (13 à Roland-Garros, 4 à l'US Open, 2 à Wimbledon, 1 à l'Open d'Australie)

Novak Djokovic (Serbie) : 20 titres en Grand Chelem (9 à l'Open d'Australie, 6 à Wimbledon, 3 à l'US Open, 2 à Roland-Garros)

Pete Sampras (Etats-Unis) : 14 titres en Grand Chelem (7 à Wimbledon, 5 à l'US Open, 2 à l'Open d'Australie)

Björn Borg (Suède) : 11 titres en Grand Chelem (6 à Roland-Garros, 5 à Wimbledon)

