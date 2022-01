Tennis: Rafael Nadal dans la légende avec un 21e sacre en Grand Chelem

Rafael Nadal est entré dans l’histoire du tennis ce 30 janvier 2022 à Melbourne en devenant le premier joueur à décrocher une 21e victoire en tournois du Grand Chelem. L’Espagnol de 35 ans a battu le Russe Daniil Medvedev en finale de l’Open d’Australie 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5.

Publicité Lire la suite

Le Suisse Roger Federer et le Serbe Novak Djokovic en rêvaient mais c’est Rafael Nadal qui l’a fait : ce 30 janvier 2022 à Melbourne, l’Espagnol de 35 ans est devenu le premier joueur de l’histoire à remporter un 21e titre en tournois du Grand Chelem (Open d’Australie, Roland-Garros, Wimbledon et US Open).

Nadal s’est imposé en finale de l’Open d’Australie 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5 face à Daniil Medvedev après plus de 5 heures de combat. Le Russe l’a malmené durant les deux premières manches, avant que la tendance ne s’inverse.

Avec 21 tournois majeurs remportés (2 Open d'Australie, 13 Roland-Garros, 2 Wimbledon, 4 US Open), l'Ibère devance désormais d'une unité Federer et Djokovic, ses deux grands rivaux. De quoi raviver les débats sur le statut de meilleur tennisman de tous les temps.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne