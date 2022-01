Premier League: Frank Lampard nommé entraîneur d'Everton

Texte par : RFI Suivre

Le club anglais d'Everton a annoncé lundi 31 janvier la nomination au poste d'entraîneur de Frank Lampard, pour une durée de deux ans et demi. Ancien milieu de terrain international et entraîneur de Derby puis de Chelsea, avec qui il avait fait le plus gros de sa carrière de joueur, Lampard remplace Rafael Benitez, renvoyé juste avant la dernière trêve internationale, alors que l'autre club de Liverpool n'est que 16e en championnat, avec 4 points d'avance sur la zone rouge.