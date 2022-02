JO 2022: les athlètes ukrainiens priés de ne pas fraterniser avec les Russes

Le gouvernement ukrainien demande à ses athlètes de ne pas fraterniser avec les Russes lors des Jeux olympiques de Pékin (4-20 février), au moment où les Occidentaux accusent Moscou de vouloir lancer une offensive contre son voisin. « Nous avons tenu une visioconférence sur le patriotisme et donné des recommandations sur la manière dont se conduire: ne pas se tenir à côté des sportifs russes, ne pas se prendre en photos avec eux », a déclaré le ministre des Sports Vadym Gouttsaït dans un entretien publié mercredi 2 février sur le site d'informations sportives tribuna.ua, disant craindre des « provocations » envers les athlètes ukrainiens. Après une révolution pro-occidentale à Kiev, la Russie a annexé la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014. Peu après a éclaté une insurrection de séparatistes parrainés par Moscou qui contrôlent une partie de l'Est de l'Ukraine. Le conflit a fait plus de 13 000 morts et n'a jamais totalement cessé. La Russie est désormais accusée par les Occidentaux d'avoir massé plusieurs dizaines de milliers de militaires à la frontière de son voisin en prévision d'une possible invasion. Moscou dément toute velléité belliqueuse, mais conditionne la désescalade à une liste d'exigences, nécessaires selon elle pour garantir sa sécurité, notamment l'assurance que l'Ukraine ne sera jamais membre de l'Otan et que l'Alliance retire ses hommes sur ses positions de 1997.