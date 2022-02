Athlétisme: le Kenyan Asbel Kiprop de retour après 4 ans de suspension pour dopage

Le demi-fondeur kényan Asbel Kiprop à l'issue du 1500 m du meeting Ligue de diamant de Birmingham, le 5 juin 2016 AFP/Archives

Le Kényan Asbel Kiprop, champion olympique du 1500 m en 2008 et triple champion du monde, espère retrouver le plus haut niveau après la fin de sa suspension de quatre ans pour dopage, le 2 février. Le coureur de 32 ans a été suspendu en avril 2019 en raison d'un contrôle positif à l'érythropoïétine (EPO), après avoir été provisoirement suspendu le 3 février 2018. Kiprop, inspecteur en chef de police, a affirmé qu'il ferait son retour à la compétition sur 800 mètres lors des championnats d'athlétisme de la police kényane à Nairobi le 6 avril. Son objectif est de disputer les Championnats du monde, qui se dérouleront du 15 au 24 juillet à Eugene, la Mecque de l'athlétisme américain, dans l'Oregon (nord-ouest). Kiprop est devenu le premier champion du monde kényan du 1500 mètres à Daegu (Corée du Sud), en 2011. Il a confirmé son statut de maître du demi-fond avec deux nouveaux titres en 2013 et 2015, et un sacre olympique sur la même distance en 2008 à Pékin à la suite du déclassement pour dopage de Rachid Ramzi.