Foot/Coupe d'Angleterre: Liverpool passe sans forcer en huitièmes

Texte par : RFI Suivre

Liverpool s'est facilement qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Angleterre en dominant (3-1) Cardiff (D2), dimanche 6 février. Face à un adversaire plus préoccupé par son maintien en Championship et qui avait rajeuni son onze, les Reds ont fait la différence en seconde période par Diogo Jota (1-0, 53e), Takumi Minamino (2-0, 68e) et Harvey Eliott (3-0, 76e) de retour d'une grave blessure à la cheville gauche en septembre, avant que Rubin Colwill (19 ans) ne réduise le score (3-1, 80e).