Rugby: les Français gagnent leur premier match du Tournoi des 6 Nations contre l'Italie

La joie de l'ailier français Gabin Villière, après avoir marqué le 2e essai du XV de France face à l'Italie, juste avant la fin de la 1ère mi-temps de leur match du Tournoi des Six nations, le 6 février 2022 au Stade de France. FRANCK FIFE AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le XV de France a commencé le Tournoi des six nations 2022 par un succès long à se dessiner face à l'Italie (37-10), dimanche 6 février, au Stade de France. Les Bleus ont inscrit cinq essais, synonymes du point de bonus offensif et de première place au classement, par Anthony Jelonch (26e), Gabin Villière (40e, 49e, 80e) et Damian Penaud (69e). Les Bleus enchaînent aussi une douzième victoire de rang, dont neuf dans le Tournoi, face aux Transalpins, qui ne se sont plus rentrés vainqueurs d'un voyage en France depuis 1997 et un 40-32 infligé aux Bleus, à Grenoble. L'Italie a longtemps posé des problèmes aux Bleus, qui se sont réveillés en seconde période en lui infligeant un 19-0. La Nazionale concède une 33e défaite de rang dans le Tournoi des six nations. Les Bleus reçoivent l'Irlande samedi prochain.