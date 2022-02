Les Jeux de la Francophonie en RDC reportés de 2022 à 2023

Les IXes Jeux de la Francophonie, initialement prévus au Canada en 2021 et reprogrammés en 2022 (19 au 28 août) en RDC, sont reportés à 2023, a annoncé l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). L’OIF invoque « l’état d’avancement » des préparatifs ainsi que « les possibilités d’une large participation des jeunes athlètes et artistes francophones » pour expliquer cette décision.

Publicité Lire la suite

Nouveau coup dur pour les IXes Jeux de la Francophonie. Après avoir changé de pays hôte en 2019 en passant du Canada à la RD Congo, puis après avoir accepté de reporter de 2021 à 2022 l’événement à cause de la pandémie de Covid-19 l’année suivante, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a une nouvelle fois reprogrammé son événement culturel et sportif phare.

« Conformément aux recommandations du Conseil d’orientation du Comité international des Jeux de la Francophonie (CIJF) tenu le 25 janvier, le CPF [Conseil permanent de la Francophonie] s’est prononcé pour le report d’une année des IXes Jeux de la Francophonie qui se tiendront à Kinshasa en 2023 à une date encore à préciser au regard de l’agenda sportif international, indique un communiqué daté de ce 8 février 2022. Cette décision a fait suite à un échange portant sur l’état d’avancement de l’organisation des IXes Jeux de la Francophonie ainsi que sur les possibilités d’une large participation des jeunes athlètes et artistes francophones ».

Un budget de 48 millions d'euros

La menace d’un report planait depuis plusieurs mois. Des soupçons de détournement de fonds autour de certains chantiers sont venus complexifier le dossier de Kinshasa 2022, déjà compliqué par des délais difficiles à tenir et la pandémie de Covid-19. Résultat : les retards accumulés seraient conséquents et concerneraient aussi bien l'hébergement des participants que les infrastructures censées accueillir des épreuves ou la logistique, indique une source à rfi.fr.

A lire ► RDC: les soupçons de détournement autour des Jeux de la Francophonie font polémique

Du côté congolais, on ne nie pas les problèmes mais on se montre philosophe. « Ce n’est pas une mauvaise décision, a ainsi relativisé Isidore Kwandja Ngembo, directeur national de ces IXes Jeux de la francophonie, au micro de Sébastien Nemeth. La mauvaise décision aurait été que les Jeux soient annulés. Mais le fait qu’on ait reporté nous donne l’occasion de travailler sereinement, de faire les choses correctement et d’organiser des Jeux grandioses. C’est vrai que la RDC avait déjà fait des efforts considérables. Le gouvernement a mis à notre disposition 26 millions d’euros pour l’organisation. Il a également payé les entrepreneurs [environ 22 millions d'euros, Ndlr] qui doivent construire des infrastructures ».

Isidore Kwandja Ngembo assure en outre que le cahier initial des charges des Jeux de la Francophonie a été rédigé avant la crise du Covid-19, ce qui n’a rien arrangé. « Il va falloir que nous mettions en place un plan pour accueillir les athlètes et les supporters dans des conditions sécurisées sur le plan sanitaire ».

Des Jeux entre le 23 juillet et le 15 août 2023 ?

Concernant justement l’hébergement des quelque 4.000 participants, le patron du CNJ souligne que la RDC penche désormais pour un village constitué de préfabriqués, près du stade Tata Raphaël plutôt que pour la construction de sept grands bâtiments de douze étages chacun. Ce contrat a d’ailleurs été annulé.

Quant à savoir quand est-ce que ces Jeux auront lieu en 2023, Isidore Kwandja Ngembo évoque une période allant du 23 juillet au 15 août qu’il va falloir affiner en fonction du calendrier sportif international. Neuf disciplines sportives et onze concours culturels figurent en effet au programme de ces Jeux qui auraient dû se tenir du 19 au 28 août 2022. La Xe édition, elle, est prévue en 2025.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne