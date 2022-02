Tournoi des Six Nations: la France domine l’Irlande et affirme ses ambitions

Le choc de ce début de Tournoi des Six Nations 2022 a tourné à l’avantage des Bleus, samedi 12 février, face à l’Irlande. Le XV de France s’est imposé 30-24 au terme d’un match accroché contre les Irlandais. La France prend seule la tête au classement.

Publicité Lire la suite

Candidate à la victoire après laquelle elle court depuis 12 ans, l’équipe de France a disputé une première finale dans cette 128e édition du Tournoi des Six Nations (la 23e depuis que six équipes y prennent part). Après leur succès contre l’Italie le 6 février, les Bleus accueillaient au Stade de France, samedi 12 février, un client d’un tout autre calibre avec l’Irlande. Et le choc a tenu toutes ses promesses.

Devant des tribunes remplies, les Français ont allumé la première mèche après seulement une minute de jeu, quand Romain Ntamack a trouvé Antoine Dupont qui a filé à l’essai sans difficulté. Le XV du Trèfle n’a pas tardé à réagir avec Mack Hansen. L’arrière a été impitoyable au moment de sanctionner la première hésitation française (6e).

La muraille bleue a résisté aux vagues vertes

Grâce aux pénalités de Melvyn Jaminet, le XV de France a atteint la pause avec l’avantage au score (19-7) et la maîtrise des débats. Mais lors des dix premières minutes de la seconde période, l’Irlande a haussé le ton et effacé presque tout son retard via des essais de Josh van der Flier (44e) et de Jamison Gibson-Park (49e). La marée verte montait, signait un 14-0 et ramenait le score à 22-21 en faveur de la France.

Après ce trou d'air compliqué, les hommes de Fabien Galthié ont calmé le jeu et repris de l’air avec l’essai – non transformé – de Cyril Baille (54e). Leurs adversaires sont restés au contact jusqu’à la fin. La menace irlandaise a plané dans les deux dernières minutes, alors que l'essai de Melvyn Jaminet venait d'être refusé après arbitrage vidéo. Les nerfs ont été mis à rude épreuve alors que le suspense était total. Et la défense tricolore a tenu bon face aux dernières vagues vertes.

L'équipe de France enchaîne une deuxième victoire donc (30-24) et prend seule les commandes du classement avec 9 points. Elle est la seule nation encore invaincue dans ce Tournoi des Six nations. « Ça a été dur, l'adversaire a été coriace », a admis Fabien Galthié au micro de France 2. Le sélectionneur, auteur d'un coaching efficace, a salué une « belle victoire qu'on est allé chercher ». Il faut maintenant fructifier ce très bon départ lors des deux prochaines sorties à l'extérieur. Les Bleus ont rendez-vous avec l'Écosse le 26 février à Edimbourg, puis avec le pays de Galles le 11 mars à Cardiff.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne