Foot: PSG-Real Madrid, retour sur cinq précédents en coupes d’Europe

Le Paris Saint-Germain (PSG) et le Real Madrid s’affrontent ce 15 février 2022 pour la sixième fois en coupes d’Europe des clubs de football, dont une quatrième fois en Ligue des champions (C1). Avant ce huitième de finale aller de C1, retour sur les cinq précédentes confrontations entre la formation française et son homologue espagnole, au Parc des Princes.

Publicité Lire la suite

18 mars 1993 : la plus belle soirée du PSG face au Real

Le premier affrontement entre le PSG et le Real Madrid sur la scène européenne reste l’un des plus grands souvenirs des supporters parisiens. Après un quart de finale aller de Coupe UEFA [1] dominé 3-1 par les Madrilènes, Paris ouvre le score grâce à un coup de tête magistral de George Weah avant que David Ginola (déjà buteur en Espagne) ne double la mise d’une sublime demi-volée. Le Brésilien Valdo creuse ensuite l’écart d’un tir croisé, après une subtile feinte de frappe. Mais, durant les arrêts de jeu, sur un corner, Ivan Zamorano met les deux équipes à égalité sur l’ensemble des deux rencontres. Il n’y aura toutefois pas de prolongation. Durant les secondes qui suivent, sur un ultime coup franc, Antoine Kombouaré coupe la trajectoire du ballon de la tête : 4-1, score final. Dix-huit ans avant son rachat par le Qatar, le PSG signe un de ses premiers matches mythiques en coupes d’Europe.

15 mars 1994 : le PSG élimine encore le Real

Un an plus tard, Parisiens et Madrilènes se retrouvent encore en quarts de finale, mais cette fois en Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe, une compétition supprimée par l’UEFA en 1999. A l’aller, le PSG s’est payé le luxe d’aller gagner à l’extérieur, grâce à un but de Weah après un beau débordement de Ginola. Au retour, le club de la capitale multiplie les superbes mouvements collectifs sans trouver la faille. C’est ainsi le Real qui ouvre le score sur un tir détourné par Emilio Butragueño. Mais, comme en 1993, le PSG fait la différence sur un coup franc indirect, repris cette fois par Ricardo. La formation française, alors propriété du groupe audiovisuel Canal Plus, continue de se faire un nom à travers l’Europe.

21 octobre 2015 : le plus terne

Il faut attendre onze ans pour que le PSG retrouve le Real Madrid en coupes d’Europe. A partir de 1998, le club français a commencé à décliner. En 2006, il est revendu au groupe Colony Capital. Une parenthèse sans succès. En 2011, il est racheté par le Qatar. Les ambitions sont devenues immenses et le onze aligné en phase de groupes de la Ligue des champions 2015-2016 a fière allure, avec notamment Zlatan Ibrahimovic en attaque. Mais ni « Ibra » ni Cristiano Ronaldo ne font trembler les filets durant cette rencontre avec un enjeu plus faible. Lors du match retour, les « Merengue » s’imposent 1-0.

6 mars 2018 : le Real remet le PSG à sa place

Pour sa septième saison sous pavillon qatarien, le Paris Saint-Germain nourrit encore des ambitions très élevées en Ligue des champions. Surtout après avoir été éliminé en 8e de finale de la précédente édition à l’issue d’une « remontada » humiliante du FC Barcelone (défaite 6-1 au retour, après un succès 4-0 en France). Mais le PSG se heurte encore à un club espagnol. Le Real Madrid, en route vers un troisième sacre consécutif en C1, enchaîne après une victoire 3-1 à l’aller. Ronaldo ouvre le score de la tête. Edinson Cavani entretient temporairement l’espoir, après une partie de billard dans la surface adverse. Mais, réduits à dix contre onze après l’exclusion de Marco Verratti, les Parisiens craquent sur un tir dévié de Casemiro. Score final : 1-2. Pour rêver plus grand, il faudra encore attendre…

18 septembre 2019 : la plus nette victoire du PSG

Ce n’est qu’un match de phase de groupes de la Ligue des champions. Mais cette victoire 3-0 pose les jalons d’une saison hors-norme pour le PSG. Une saison qui s’étirera jusqu’en août 2020 à cause de la pandémie de Covid-19, avec une finale perdue 1-0 face au Bayern Munich à la clé. Paris déroule ce 18 septembre 2019 face à un Real désormais orphelin de Cristiano Ronaldo (parti à la Juventus Turin). Angel Di Maria s’offre un doublé, de deux tirs bien placés, face à son ancien club. Thomas Meunier porte l’estocade. La bande à Zinédine Zidane, redevenu coach des Madrilènes, voit rouge. Les champions de France iront ensuite arracher le nul 2-2 en Espagne.

[1] L’ancien nom de la Ligue Europa.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne