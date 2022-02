Foot: 75% des joueurs pros préfèreraient un Mondial tous les 4 ans

Le trophée remis au vainqueur de la Coupe du monde de football. AFP - KURT SCHORRER

Texte par : RFI Suivre

Les footballeurs professionnels sont largement opposés au projet de Coupe du monde tous les 2 ans porté par la Fifa. 75% d'entre eux sont en effet favorables au maintien du Mondial tous les quatre ans, selon un sondage réalisé par le syndicat mondial des joueurs (FIFPro) et dévoilé ce mardi 15 février 2022. La FIFPro a interrogé plus de 1.000 footballeurs pros à travers le monde quant à leurs souhaits pour l'avenir des calendriers internationaux. « Seulement 21% des joueurs pensent que leur voix est respectée et que leur bien-être est suffisamment considéré par la gouvernance du football international », affirme par ailleurs le secrétaire général du syndicat Jonas Baer-Hoffmann, cité dans le communiqué de la FIFPro.