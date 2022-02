Ligue des champions: Liverpool s’impose sur le terrain de l’Inter Milan

Liverpool s’est imposé 2-0 sur le terrain de l’Inter Milan ce 16 février 2022 en huitième de finale aller de la Ligue des champions, grâce à des buts de Roberto Firmino et de Mohamed Salah. Le club anglais devra juste confirmer le 8 mars, au match retour.

L’Inter Milan peut nourrir des regrets pour son premier huitième de finale de Ligue des champions depuis 2012. Le club italien s’est en effet montré appliqué en match aller de cette édition 2021-2022, ce 16 février. Mais il est tombé sur un Liverpool confiant et efficace.

Ce sont pourtant les Intéristes qui se procurent de loin l’occasion la plus nette de la première période. A la 15e minute, le milieu Hakan Çalhanoğlu, servi sur la gauche, enchaîne contrôle du pied droit et demi-volée du pied gauche. Le ballon heurte la transversale mais rebondit devant la ligne de but.

Côté anglais, hormis un coup de tête (14e) et un retourné acrobatique (23e) de l'attaquant Sadio Mané, on peine à se montrer dangereux. A l’heure de jeu, l’entraîneur Jürgen Klopp procède à trois changements et fait d’ailleurs sortir le Sénégalais. Le Guinéen Naby Keita rentre pour aider son équipe à reprendre le contrôle des opérations.

Des ajustements tactiques payants pour Liverpool

Ces ajustements tactiques semblent porter leurs fruits puisqu’à la 75e minute, les « Reds » ouvrent le score. Sur un corner tiré par Andrew Robertson, Roberto Firmino place un coup de tête décroisé qui surprend le gardien adverse, Samir Handanovic : 0-1. Et bientôt 2-0, lorsque Mohamed Salah punit encore l’Inter devant son public. Sur un ballon aérien, Virgil van Dijk le remet en retrait de la tête. L’Egyptien se précipite et reprend en pivot : 0-2, 83e.

Avec une avance aussi confortable, Liverpool peut aborder sereinement le match retour, prévu le 8 mars.

